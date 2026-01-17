"Polomila sam vilicu, modrice svuda, ne mogu da pričam": Prve fotografije Dijane Dilajn nakon nezgode u Dubaiju

Dijana je podijelila uznemirujuće fotografije svojih povreda na Instagramu, i apelovala na ljude da budu oprezni

Izvor: Instagram/diline_dijana

Dijana Radonjić, poznatija kao Dijana Dilajn, doživjela je ozbiljnu nezgodu na skuteru, zbog koje je zadobila povrede zbog kojih trenutno ne može ni da jede, ni da govori.

Dijana je podijelila uznemirujuće fotografije svojih povreda na Instagramu i apelovala na ljude da budu oprezni. Kako je navela, zbog povreda ne može ni da jede, ni da priča.

„Gospođa stručnjak se polomila sa skutera u punoj brzini. Modrice svuda, vilicu polomila i ušivala bradu“, poručila je i dodala:

„I sad ovako, niti da jedem, niti da pričam ne mogu. Pazite se, djecu naročito. Nismo ni svjesni šta sve može da se desi u sekundi.“

Podsjetimo, Dijana se javnosti obratila i u maju 2025. godine, kada je objavila da se seli iz Srbije i da gasi svoj modni brend „Diline“. Tada je objasnila da posao ne može da funkcioniše na daljinu onako kako je zamislila, iako ga je stvorila sopstvenim radom i trudom.

„Preselila sam se, ne živim više u Srbiji, imam i želju i obavezu da podijelim ovo s vama. Trebalo bi da znate, ‘Diline’ se gasi. Mjesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vrijeme“, saopštila je tada Radonjićeva.

„Teškom srcu vam saopštavam ovako veliku stvar… Mnogi bi rekli da mi je svejedno, ali ja teške stvari najlakše ‘svarim’, tako me je život naučio“, rekla je tada Dijana, ističući da se nada da će njen brend jednog dana zaživjeti na svjetskom nivou.