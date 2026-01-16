Emina okupila porodicu, pa pokazala majku i sestru: Sličnost je nevjerovatna, ali su svi primijetili ko fali

Emina je imala specijalan povod - rođendan, a sve se desilo u gradu u kom živi dugi niz godina.

Izvor: Instagram/yaemina

Pop pjevačica Emina Jahović koja je nedavno održala spektakularne koncerte u Beogradu, proslavila je 43. rođendan u Istanbulu u krugu najbližih prijatelja i članova porodice.

Pjevačica je u potpunosti promijenila imidž i boju kose, uradila je pramenove i skratila šiške, a mnogi su primijetili da joj nova frizura savršeno pristaje.

Oduvala je svjećice na torti na kojoj je pisalo "Svitanje", što je naziv njenog poslednjeg albuma.

Na Instagramu je podijelila fotografije sa proslave, a najviše pažnje privukla je slika na kojoj su njena sestra Sabina i majka Senija. Sabina je sa kraćom kosom ošišanom na bob, a po profesiji je doktorka. Brat je izostao sa proslave, sudeći po fotografijama.