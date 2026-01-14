Uhapšen Kifer Saterlend: Prije 20 godina prao jastučnice u zatvoru, sad divljao u pola noći i prijetio vozaču

Kifer Saterlend noć proveo iza rešetaka, a potom pušten uz kauciju od 50.000 dolara. Suđenje zakazano za početak februara.

Kifer Saterlend uhapšen je u ponedjeljak nakon što je navodno ušao u sukob sa vozačem usluge za dijeljenje vožnje, potvrdio je Daily Mail.

Saterlend (59) je priveden nakon prijava da je vozač napadnut, saopštila je Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD).

Prema navodima LAPD-a, policajci su nešto poslije ponoći u ponedeljak reagovali na radio-poziv o "napadu koji uključuje vozača “.

Osumnjičeni, koji je kasnije identifikovan kao Saterlend, navodno je ušao u vozilo u blizini raskrsnice Bulevara Sanset i Avenije Fefaks, napao vozača i potom mu pretio, navodi se u policijskom saopštenju.

Zvijezda serije "24" potom je uhapšena pod sumnjom za krivično djelo upućivanja krivičnih prijetnji. Ovo krivično djelo obuhvata situacije u kojima osoba prijeti da će nekoga ubiti ili mu nanijeti teške telesne povrede kako bi izazvala strah.

Prema navodima policije, vozač usluge za dijeljenje vožnje nije imao povrede koje bi zahtevale medicinsku pomoć na licu mjesta. Saterlend je pušten u ponedjeljak u 11.30 časova uz kauciju od 50.000 dolara, prema evidenciji Šerifove službe okruga Los Anđeles u koju je Dejli Mejl imao uvid.

Prvo ročište u ovom slučaju zakazano je za 2. februar.

Prao jastučnice u zatvoru

Kifer Saterlend, agent iz televizijske serije "24", 2007. godine je bio na odluženju kazne zbog vožnje u pijanom stanju.

Saterlend (41) je prvobitno osudjen na 30 dana zatvora, ali zbog kršenja uslovne kazne iz 2004. godine kada je uhapšen pod istom optužbom, dodato mu je još 18 dana.

Svoju kaznu, bivši vjerenik Džulije Roberts, je odslužio u zatvorskoj perionici, gdje je 48 dana prao jastučnice, čaršave i pokrivače ostalih zatvorenika.