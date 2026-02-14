U mostarskom naselju Zalik jutros je ubijen Marijo Dadić (39), muškarac iz Bugojna poznat po provalničkim vještinama i nadimku "Pink Panter".

Izvor: MUP

U mostarskom naselju Zalik nedaleko od ambulante danas je ubijen je Marijo Dadić (39), saznaje portal "Avaz". Riječ je muškarcu iz Bugojna koji je nastanjen u Mostaru, a zbog provalničkih veština prozvan je "Pink Panter".

On iza sebe ima niz osuđujućih presuda upravo zbog provalničkih krađa, ali i drugih krivičnih djela. Ubistvo se desilo jutros u 3:20 sati, a policija je dobila prijavu zaposlenog Hitne medicinske pomoći da je muška osoba preminula.

Muškarac je ubijen kod kontejnera koji se nalaze na parkingu, a tragovi krvi se vide na više mjesta u blizini mjesta nemilog događaja. Pripadnici MUP-a HNK se nalaze i dalje na terenu.

Prema informacijama s lica mjesta i dosadašnjem toku istrage ubistvo je počinjeno vatrenim oružjem. Međutim, to će biti utvrđeno obudkcijom koja je zakazana za danas u poslijepodnevnim satima.

Četiri osobe privedene, za dvije se traga

Nakon ubistva koje se jutros dogodilo u mostarskom naselju Zalik, policija je privela više osoba.

"Trenutno se u prostorijama Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a HNK nalaze četiri osobe nad kojima se sprovodi kriminalistička obrada, dok se za dvije osobe intenzivno traga. Sve navedene osobe dovode se u vezu s izvršenjem krivičnog djela Ubistva nad M. D. rođenim 1983.godine", izjavila je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparolka Uprave policije MUP-a HNK.