Velika eksplozija potresla je danas Teheran, a prema prvim informacijama, do incidenta je došlo u skladištu municije.

Izvor: X/Visioner

Velika eskplozija potresla je Teheran, prema navodima na društvenim mrežama. Prema prvim informacijama, do eksplozije je došlo u skladištu municije.

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako je gust crni dim prekrio nebo u Teheranu. Za sada nema zvaničnih informacija.