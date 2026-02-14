Velika eksplozija potresla je danas Teheran, a prema prvim informacijama, do incidenta je došlo u skladištu municije.
Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako je gust crni dim prekrio nebo u Teheranu. Za sada nema zvaničnih informacija.
‼️‼️ BREAKING: Reports of a massive explosion in Tehran.— Visioner (@visionergeo)February 14, 2026
According to preliminary information, an ammunition depot is on fire.pic.twitter.com/grwBHmPgO3