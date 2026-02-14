Trinaestogodišnja djevojčica povrijeđena je večeras na pješačkom prelazu ispred tržnog centra u Beogradu, nakon što je na nju naletio automobil koji se, prema riječima očevidaca, kretao velikom brzinom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Trinaestogodišnja djevojčica teško je povrijeđena večeras na pješačkom prelazu ispred tržnog centra Galerija kada je na nju naletio automobil koji se, prema riječima očevidaca, kretao velikom brzinom.

Prema svjedočenjima građana koji su se u tom trenutku zatekli na licu mjesta, udarac je bio izuzetno snažan.

Djevojčica je, kako navode, od siline udarca odbačena nekoliko metara, nakon čega je pala na kolovoz. Okupljeni su odmah pritrčali da joj pomognu i pozvali Hitnu pomoć.

Ekipa Hitne pomoći stigla je ubrzo i povrijeđenu djevojčicu prevezla u Urgentni centar, gdje joj ljekari ukazuju pomoć.

"Djevojčica je primljena hitno u hiruršku operacionu salu, životno je ugrožena, intubirana je i ima unutrašnje krvarenje", saznaje se od izvora bliskog istrazi.

Policija je obavila uviđaj na mjestu nesreće, a saobraćaj u tom dijelu grada bio je privremeno usporen. Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene daljom istragom.