Džad Tarifi tvrdi da AI napreduje tolikom brzinom da ni doktorat više ne garantuje prednost na tržištu rada.

Izvor: YouTube / The AI Risk Network

Razvoj vještačke inteligencije napreduje tolikom brzinom da bi klasičan akademski put uskoro mogao da izgubi smisao. Tako bar tvrdi bivši osnivač prvog tima za generativni AI u Google-u, Džad Tarifi. Prema njegovim riječima, mnogi mladi danas rizikuju da "bace" godine života na dugotrajne studije, dok se svijet oko njih mijenja iz mjeseca u mjesec.

Tarifi, koji je doktorirao u oblasti vještačke inteligencije 2012. godine, smatra da ni doktorat više ne garantuje prednost. Dok student završi doktorske studije, mnogi problemi na kojima se danas radi mogli bi već biti riješeni algoritmima. Posebno ističe oblast robotike, gde AI sistemi ubrzano preuzimaju kompleksne zadatke.

Njegove riječi dobijaju dodatnu težinu ako se uzmu u obzir izjave lidera industrije. Generalni direktor OpenAI-a, Sem Altman, nedavno je rekao da se najnoviji modeli već ponašaju na nivou doktoranata u gotovo svakoj oblasti. Slično razmišlja i Bil Gejts, koji priznaje da tempo razvoja AI iznenađuje čak i one u samom centru tehnološke scene, piše Fortune.

Ipak, tržište rada za doktorante u oblasti AI i dalje djeluje snažno. Podaci MIT-a pokazuju da se gotovo 70% diplomiranih AI doktora nauka odlučuje za privatni sektor. Prije 20 godina taj procenat je bio oko 20%.

To otvara novi problem - odliv mozgova sa univerziteta. Prema riječima rukovodioca odsjeka za računarske nauke na Univerzitetu u Čikagu, sve više mladih istraživača ne započinje akademsku karijeru. Industrija ih preuzima i prije nego što odbrane disertaciju.

Izvor: YouTube / Unpacking Japan

Tarifi ide i korak dalje. Smatra da su tradicionalno "sigurne" profesije, poput medicine i prava, pod velikim pritiskom promjena. Školovanje traje dugo, a tehnologija se mijenja brže nego ikada. Do trenutka kada diplomci započnu karijeru, način rada u tim oblastima mogao bi da se potpuno transformiše.

Posebno kritikuje medicinsko obrazovanje. Tvrdi da se i dalje previše oslanja na učenje napamet i zastarjele informacije, koje se sporije ažuriraju nego što se AI modeli unapređuju.

Sličan stav izneo je i Mark Cukerberg. On dovodi u pitanje da li univerziteti danas uopšte pripremaju mlade za realne potrebe tržišta. Dug i skup akademski put, uz rastući studentski dug, za mnoge više ne djeluje kao jedina opcija.

Ipak, poruka Džada Tarifija nije "ne učite". Naprotiv. On smatra da će u svijetu u kojem AI brzo nadoknađuje tehničko znanje prednost imati oni koji razvijaju sopstvenu perspektivu, timski rad, emocionalnu inteligenciju i sposobnost prilagođavanja. U takvom okruženju diploma će vrijedeti manje od osobe koja stoji iza nje.