"Sram vas bilo": Podnijeta krivična prijava zbog pjevanja "Vidovdana" u Zagrebu, Snežana Đurišić žestoko odbrusila

Pjevačica je prije dvije večeri nastupila u Hrvatskoj gdje je pjevala numeru koju u originalu izvodi Goca Lazarević, a koja, prema riječima vijećnika Vukovarsko-sremske županije, "podstiče na mržnju"

Izvor: Instagram/snezana.djurisic_/printscreen

"Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo", stihovi su pesme Vidovdan, koju u originalu izvodi Gordana Lazarević, a koja govori o Kosovskoj bici.

Osim što je dospjela u fokus medija, ova pjesma je postala i povod za krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV), koju je Opštinskom državnom tužilaštvu podnio vijećnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić.

"Tokom te večeri izvođači iz Srbije i muzičari iz Srbije izvodili su razne pjesme koje imaju elemente prekršaja i krivičnog djela u smislu podsticanja na mržnju i podjele po nacionalnoj i vjerskoj osnovi", rekao je Kajkić.

Mediji iz Hrvatske pozvali su i Snežanu koja se javila na poziv.

"Došla sam na poziv i pjevala sam svoje pjesme i bila sam lijepo primljena“, rekla je pjevačica Snežana Đurišić, a na pitanje da li ju je pozvao SNV kratko je odbrusila: "Naravno. Kako vas nije sramota da se ovim bavite, nemojte me više zvati".

Kasnije je komunikaciju zaključila porukom upućenom Kajkiću.

"Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi", izjavila je Đurišić za RTL Danas.

Pogledajte snimak sa nastupa: