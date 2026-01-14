logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sram vas bilo": Podnijeta krivična prijava zbog pjevanja "Vidovdana" u Zagrebu, Snežana Đurišić žestoko odbrusila

"Sram vas bilo": Podnijeta krivična prijava zbog pjevanja "Vidovdana" u Zagrebu, Snežana Đurišić žestoko odbrusila

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica je prije dvije večeri nastupila u Hrvatskoj gdje je pjevala numeru koju u originalu izvodi Goca Lazarević, a koja, prema riječima vijećnika Vukovarsko-sremske županije, "podstiče na mržnju"

Podnijeta krivična prijava zbog pjevanja Vidovdana Snežane Đurišić Izvor: Instagram/snezana.djurisic_/printscreen

"Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo", stihovi su pesme Vidovdan, koju u originalu izvodi Gordana Lazarević, a koja govori o Kosovskoj bici.

Osim što je dospjela u fokus medija, ova pjesma je postala i povod za krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV), koju je Opštinskom državnom tužilaštvu podnio vijećnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić.

"Tokom te večeri izvođači iz Srbije i muzičari iz Srbije izvodili su razne pjesme koje imaju elemente prekršaja i krivičnog djela u smislu podsticanja na mržnju i podjele po nacionalnoj i vjerskoj osnovi", rekao je Kajkić.

Mediji iz Hrvatske pozvali su i Snežanu koja se javila na poziv.

"Došla sam na poziv i pjevala sam svoje pjesme i bila sam lijepo primljena“, rekla je pjevačica Snežana Đurišić, a na pitanje da li ju je pozvao SNV kratko je odbrusila: "Naravno. Kako vas nije sramota da se ovim bavite, nemojte me više zvati".

Kasnije je komunikaciju zaključila porukom upućenom Kajkiću.

"Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih riječi koje su mi upućene zato što sam pjevala svoje pjesme koje nikoga ne vrijeđaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi", izjavila je Đurišić za RTL Danas.

Pogledajte snimak sa nastupa:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

snežana đurišić Zagreb koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ