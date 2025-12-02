"Nemoj da se kačiš za mene": Snežana Đurišić pobijesnila zbog komentara kolege, on se odmah oglasio

Snežana Đurišić vidno se iznervirala zbog komentara Dragana Kojića Kebe.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Dragan Kojić Keba još uvijek je zatečen reakcijama pojedinih članova žirija nakon nastupa jednog kandidata u prvom krugu "Zvezda Granda", kada je ušao u žustru raspravu sa Snežanom Đurišić. Tokom komentarisanja izvođenja Nikole Simeunovića, koji je kasnije završio u njegovom timu, Keba je govorio o značaju emotivne inteligencije, ali se njegovo mišljenje nije poklopilo sa Snežaninim, što je dovelo do neslaganja.

Pogledajte fotografije Dragana Kojića Kebe:

"Emocionalno nisi inteligentna. Kada neko iznervira nekoga i ti pokažeš da si iznervirana znači da nisi emotivno inteligentna tog momenta", rekao je Keba, a Snežana je odmah odgovorila:

"Je l’ to znači da imam živce i da su popustili od budala, je l’ to to znači? Nemoj da se kačiš za mene jer ćeš da izgubiš."

Pjevač prepoznatljiv po svojoj iskrenosti riješio je da ne ostane nijem nakon ovog komentara koleginice i dao je pojašnjenje pojma oko kojeg je nastala žestoka rasprava.

Keba joj je objasnio šta tačno znači emocionalna inteligencija.

"Emocionalna ili emotivna inteligencija u pevanju je sposobnost da pjevač nesebično i iskreno da sebe kroz interpretaciju, ali da istovremeno zadrži dovoljnu kontrolu da emocija ne poremeti tehniku, već da je podrži", rekao je Keba za Grand i potom joj dao primer:

"To je profesionalizam: da emocija ne prelije i ne napravi tehnicki problem, da glas ostane stabilan, da disanje ostane pod kontrolom, da interpretacija ostane čista, a ne 'prepjevana'. To objasnite gospođi Snežani Đurišić a Nikola Simeunović je moj kandidat… i ja kao njegov mentor ću itekako raditi na tome da prilikom interpretacije ne smije da se preliva emocija i da ni jednog trenutka ne smije biti neiskrena", naglasio je Keba za Grand nakon emitovanja emisije.

"Eto i hvala vam ako ovo objavite jer čvrsto stojim iza svog stava… Poštujem Snežanu kao koleginicu i naravno i van scene ali čovjek se uči dok je živ i sve dok je u ovom obliku i uvijek treba da raste", izjavio je pevač.