"Kad plačipi*ku za muža pronađeš": Pjevačica usijala mreže, ljudi ne vjeruju šta je otpjevala (Video)

Pjevačica Mirjana Aleksić je objavila četiri nove pjesme, a jednu od njih već svi komentarišu na mrežama

Pjevačicu Mirjanu Aleksić domaća publika je upoznala u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, u sezoni 2010/2011. Ušla je u top 12 takmičara, nakon čega je nastavila da se bavi pjevanjem. Prije nekoliko godina je zapalila domaću javnost kada je otkriveno da je na letu za Tursku "upoznala milionera i udala se za njega", što je ona ubrzo demantovala.

Mira je svojevremeno otkrila da je istina da je sadašnjeg supruga, s kojim je u međuvremenu dobila ćerku, upoznala u avionu kada je krenula na ljetovanje u Tursku, ali da zajedno godinama unazad žive u Bogatiću.

Sada je u centru pažnje zbog pjesme, a ne "milionera" - i to kakve pjesme!

Mirjana je objavila četiri nove pjesme za koje je snimila i spotove, ali najviše reakcija je izazvala pjesma koja se zove "Plačipi*ka".

"Kad muškarca plačipi*ku za muža pronađeš", kreće stih pjesme koju prate električne gitare, nakon čega su krenuli da se nižu komentari. Pojedini hvale "hrabrost" na domaćoj muzičkoj sceni, drugi je porede sa Vendi, a treći su mislili da je vještačka inteligencija u pitanju.

