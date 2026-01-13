Usnimili smo kola Ace Lukasa nakon navodnog pokušaja ubistva: Tvrdi da su mu automobil udarili 15 puta

Ekipa MONDO portala usnimila je oštećenja na automobilu Ace Lukasa koja su nastala nakon incidenta na Palama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Aca Lukas je 11. novembra doživio incident na Jahorini nakon nastupa, koji je okarakterisao kao pokušaj ubistva. Kako je naveo, pjevača i njegovog vozača navodno je pratilo drugo vozilo koje je u više navrata udaralo njihov automobil otpozadi, pri čemu je pričinjena materijalna šteta. Ekipa portala MONDO snimila je automobil folkera nakon nemilog događaja, na kojem su bila vidljiva oštećenja.

Pogledajte 00:40 Snimak ostecenja Lukasovog automobila Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Aca Lukas je povodom ovog incidenta održao konferenciju za medije na kojoj je iznio do sada nepoznate detalje.

"Te noći je sve bilo zaleđeno, tačno nas je gađao da idemo u provaliju. Nisam siguran da mu je cilj bio samo da nas zaplaši. Znao je da, kad dođe do Sokoca, sve bude pod kamerama, i zato se okrenuo. U svakom slučaju, spasili smo se. Jasno je ko stoji iza svega. N. E. je u pitanju. Stavili su skrivene tablice, ali zna se čiji je auto. Svi znaju sa kim imam sukob i imam indicije i dokaze da on stoji iza toga. Podnio sam krivične prijave. Navodno je uhapšen taj vozač. Vidjećemo šta će biti. I u našoj zemlji sam podnio krivičnu prijavu. Da li je on naručio ubistvo, ne mogu to da kažem, ali da sve ukazuje na to – mogu. Svi znate zašto se sve ovo dešava. Ja sam trebalo da imam koncert u decembru na Jahorini, a prije toga sam imao rođendan na kome je bio Naser Orić. Ne znam kako čovjek izgleda", rekao je Aca.

Policija Istočnog Sarajeva se oglasila dan nakon incidenta, a u saopštenju stoji da je N.M. uhapšen zbog napada.

"Lice N.M. se sumnjiči da je upotrebom motornog vozila, tj. upravljajući vozilom pasat, u vlasništvu pravnog lica iz Pala, 11. januara na dionici magistralnog puta Ljubogošta - Podromanija, opština Pale, ostvario više puta kontakt prednjim dijelom vozila sa zadnjim dijelom vozila range rover, vlasništvo pravnog lica iz Podgorice, u kojem su se nalazili vozač J.J. i lice A.V. državljani Republike Srbije, te na taj način kod istih izazvao osjećaj ugroženosti, kao i oštećenja na vozilu", navode iz PU Istočno Sarajevo.