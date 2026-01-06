logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo brat Bode Ninkovića: Od poznatog muzičara se opraštaju kolege

Preminuo brat Bode Ninkovića: Od poznatog muzičara se opraštaju kolege

Autor Đorđe Milošević
0

Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.

Preminuo brat Bode Ninkovića Izvor: Kurir/Nikola Anđić

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", preminuo je u 76. godini.

Vijest o njegovoj smrti objavio je na Fejsbuku Željko Stefanović, dugogodišnji novinar Radio Beograda.

"S velikom tugom obavještavam ljude iz svijeta muzike i brojne zajedničke prijatelje da nas je napustio naš Ljuban. Moj divni Smederevac velikog srca i predivne duše. Nadali smo se da će nam još poživjeti, da će nas radovati svojim prisustvom u našim životima, milovati notama. Zahvaljujem Bogu što mi je bio među drugarima od dijetinjih dana kod Gornje vage, kada bi Ljuban prošao korzoom - sve bi stalo, zaista su ga ljudi voljeli. O divnim pesmama - i da ne pričam, i one su bile ogledalo njegove plemenite duše", napisao je Stefanović.

S vremena na vreme - Sava Centar (1993) - Ceo koncert
Izvor: YouTube

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.

Osnovno, srednje i muzičko obrazovanje stekao je u svom rodnom Smederevu. Početak njegove muzičke karijere obilježen je učešćem u amaterskim bendovima, a 1967. godine pridružuje se grupi "The Spooks”, sa kojom započinje profesionalnu karijeru nastupajući na "beat” igrankama širom Srbije.

Komponovao je muziku za serije i televizijske emisije. Brat je čuvenog glumca Slobodana Bode Ninkovića.

Izvor: Kurir/ Mondo

Tagovi

Ljubomir Ninković preminuo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ