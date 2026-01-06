Preminuo brat Bode Ninkovića: Od poznatog muzičara se opraštaju kolege

Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.

Ljubomir Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orchestra", preminuo je u 76. godini.

Vijest o njegovoj smrti objavio je na Fejsbuku Željko Stefanović, dugogodišnji novinar Radio Beograda.

"S velikom tugom obavještavam ljude iz svijeta muzike i brojne zajedničke prijatelje da nas je napustio naš Ljuban. Moj divni Smederevac velikog srca i predivne duše. Nadali smo se da će nam još poživjeti, da će nas radovati svojim prisustvom u našim životima, milovati notama. Zahvaljujem Bogu što mi je bio među drugarima od dijetinjih dana kod Gornje vage, kada bi Ljuban prošao korzoom - sve bi stalo, zaista su ga ljudi voljeli. O divnim pesmama - i da ne pričam, i one su bile ogledalo njegove plemenite duše", napisao je Stefanović.

Ljubomir Ljuba Ninković rođen je 1950. godine u Smederevu. Bio je srpski i jugoslovenski muzičar, kompozitor i autor.

Osnovno, srednje i muzičko obrazovanje stekao je u svom rodnom Smederevu. Početak njegove muzičke karijere obilježen je učešćem u amaterskim bendovima, a 1967. godine pridružuje se grupi "The Spooks”, sa kojom započinje profesionalnu karijeru nastupajući na "beat” igrankama širom Srbije.

Komponovao je muziku za serije i televizijske emisije. Brat je čuvenog glumca Slobodana Bode Ninkovića.

