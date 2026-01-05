logo
Rada Manojlović ulazi u Elitu: Pink izdao zvanično saopštenje, poznat i datum

Autor Đorđe Milošević
0

Takmičari ovo definitivno ne očekuju nakon spektakla koji je napravila Karleuša.

Rada Manojlović ulazi u Elitu Izvor: Instagram printscreen/ radamanojlovic

Pravoslavni hrišćani 7. januara praznuju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u "Eliti"!

Popodnevni božićni ručak u Beloj kući biće poslužen 7.januara, a takmičari ni ne slute ko će taj dan pjevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.

Učesnike "Elite" pjesmom će razgaliti popularna pjevačica Rada Manojlović, te nema sumnje da će takmičari Eliti biti presrećni kada je budu ugledali na vratima Bijele kuće.

