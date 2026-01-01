logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trbušni ples uz trubače i gole butine s podvezicama: Jovana Jeremić slavila Novu godinu u Jutarnjem, haos na mrežama

Trbušni ples uz trubače i gole butine s podvezicama: Jovana Jeremić slavila Novu godinu u Jutarnjem, haos na mrežama

Autor Dragana Tomašević
0

Snimci Jovane Jeremić izazvali lavinu komentara na društvenoj mreži X

Trbušni ples uz trubače i gole butine s podvezicama: Jovana Jeremić slavila Novu godinu u Jutarnjem, Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić poznata je po nekonvencionalnom vođenju Jutarnjeg programa na televiziji Pink.

Gledali smo je kako ulazi u studio na rolerima, valja se po patosu, leže na sto za masažu obučena samo u peškir i bade-mantil, a sada je za Novu godinu napravila haos u studiju.

Dovela je trubače, pozvala sve goste, izvodila trbušni ples, ali i pjevala pjesmu Lepe Brene "Hajde da se volimo".

Njeni snimci su preplavili mreže, a mnogi su joj zamjerili to što je trbušni ples posvetila pokojnom ocu.

 Poslušajte i kako je s gostima pjevala "Hajde da se volimo":

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić voditeljka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ