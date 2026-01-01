Trbušni ples uz trubače i gole butine s podvezicama: Jovana Jeremić slavila Novu godinu u Jutarnjem, haos na mrežama

Snimci Jovane Jeremić izazvali lavinu komentara na društvenoj mreži X

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić poznata je po nekonvencionalnom vođenju Jutarnjeg programa na televiziji Pink.

Gledali smo je kako ulazi u studio na rolerima, valja se po patosu, leže na sto za masažu obučena samo u peškir i bade-mantil, a sada je za Novu godinu napravila haos u studiju.

Dovela je trubače, pozvala sve goste, izvodila trbušni ples, ali i pjevala pjesmu Lepe Brene "Hajde da se volimo".

Njeni snimci su preplavili mreže, a mnogi su joj zamjerili to što je trbušni ples posvetila pokojnom ocu.

Jovana Jeremić posvetila trbušni ples pokojnom ocu Sve sam videla sadpic.twitter.com/0j6SaO7hr2 — Nina Krunić (@nina_krunic)December 31, 2025

Poslušajte i kako je s gostima pjevala "Hajde da se volimo":