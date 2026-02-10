Odluka je donijeta nakon sjednice vijeća održane 27. januara 2026. godine, sa koje je javnost bila isključena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca E. S. te potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici, kojom je optuženi oglašen krivim i osuđen za krivično djelo dječja pornografija na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i dva mjeseca, saopšteno je iz te pravosudne institucije, pišu Vijesti.

U saopštenju se dodaje da je isti sud uvažio žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i punomoćnika oštećenog maloljetnog lica, te ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici u dijelu koji se odnosi na produženo krivično djelo obljuba sa djetetom i predmet u tom dijelu vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Prvostepenom presudom optuženi je bio oslobođen optužbe da je izvršio produženo krivično djelo obljuba sa djetetom.

"U postupku odlučivanja o žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i punomoćnika oštećenog maloljetnog lica, Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepena presuda, u dijelu koji se odnosi na produženo krivično djelo obljuba sa djetetom, zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka. Te povrede su detaljno obrazložene u obrazloženju presude, a suštinski se ogledaju u tome što presuda u tom dijelu ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, dok su dati razlozi potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni. Prvostepenom sudu je ukazano da je u ponovnom postupku potrebno otkloniti navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, izvesti sve ranije provedene dokaze, kao i one koje sud ocijeni potrebnim, nakon čega će, svestranom analizom svakog dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, biti u mogućnosti da donese novu, zakonitu i pravilnu odluku", navodi se u saopštenju Apelacionog suda, prenose Vijesti.