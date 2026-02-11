Mađarski premijer Orban optužio Brisel i Kijev za "rat" Mađarskoj zbog plana ubrzanog članstva Ukrajine u EU i najavio da će se Fides boriti za očuvanje suvereniteta.

Izvor: Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Brisel i Kijev za "objavu rata" Mađarskoj nakon što je portal Politico objavio članak u kojem se iznose planovi za "ubrzani pristup" Ukrajine Evropskoj uniji, kao i za mjere kojima bi se zaobišao mađarski veto. Orbanova reakcija uslijedila je na tekst koji predlaže djelimično članstvo Ukrajine već 2027. godine, i to prije završetka svih formalnih koraka standardnog pristupnog procesa, piše Ukrainska Pravda.

Orban: "Najnoviji ratni plan"

Orban je Politico opisao kao "službeno glasilo briselske elite", a ideje iznete u članku nazvao je "najnovijim ratnim planom".

"Ovaj novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj. Oni ignorišu volju mađarskog naroda i odlučni su da sruše mađarsku vladu svim sredstvima. Žele da stranka Tisa dođe na vlast jer tada više ne bi bilo veta, otpora ni izbjegavanja njihovog sukoba", poručio je Orban.

Dodao je da Mađari "moraju zaustaviti na izborima" u aprilu. "Fides je jedina snaga koja stoji između Mađarske i briselske vlasti i jedini garant mađarske suverenosti", rekao je.

Planovi za zaobilaženje veta

U članku Politica iznosi se ideja o "ubrzanom pristupanju" Ukrajine EU, s delimičnim članstvom već 2027. godine, ali bez ublažavanja zahtjeva koji se tiču osnovnih principa.

Takođe se navode "planovi A, B i C" unutar EU za rešavanje odlučnog protivljenja Mađarske da podrži proceduralne odluke o daljoj evropskoj integraciji Ukrajine. Glavni plan, kako piše, polazi od pretpostavke da će Orban izgubiti izbore u aprilu.

Opozicioni lider tvrdi da mu se sprema ucjena

U međuvremenu, vođa opozicione stranke Tisa, Peter Mađar, izjavio je da mu Orbanov tim priprema ucjenu objavom intimnih snimaka napravljenih skrivenom kamerom. Mađar je ustvrdio da u njima ne vidi "ništa kompromitujuće".

Prema jednoj januarskoj anketi, Mađarova stranka Tisa vodila je ispred Fidesa premijera Viktora Orbana za osam procentnih poena, a prema drugoj za deset.