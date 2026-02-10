Svjedok Nusret Hodžić kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da jedino šta traži jeste da mu se pronađu kosti sina Damira Hodžića, koji je svirepo ubijen u oktobru 2020. godine u jednoj kući u Spužu, prenosi Pobjeda.

“Jedino što sam od tužioca Saše Čađenovića tražio tada, ali i od tadašnjeg načelnika Odsjeka borbe protiv organizovanog kriminala Milorada Žižića jeste da nađemo kosti mog sina, molio sam za to i ništa drugo”, rekao je svjedok Hodžić.

On je to naveo svjedočeći u postupku koji se vodi protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, šef kavačkog klana Radoje Zvicer je krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu. Hodžića je 14. oktobra 2020. godina do mjesta Stanjevića rupa pored Spuža dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen.

Hodžić je prema policijskim evidencijama bio blizak škaljarskom klanu, dok njegov zet Adis Spahić nije imao krivični dosije.

Svjedok Hodžić objasnio je da je u oktobru 2020. godine najprije krenuo u potragu za zetom Spahićem, koji je prethodno i pozajmio od njega automobil. On, kako je rekao, nije znao da je on zapravo bio sa njegovim sinom, javlja Pobjeda.

“Kćerka mi je rekla da se nije javio jedan cijeli dan, isključen mu je bio telefon. A s obirom na to da mi je rekao da ide za Žabljak, ja sam se zaputio kolima ka toj Opštini da ga tražim, mislio sam da je sletio sa puta”, kazao je on.

Dodao je da nestanak policiji prijavio nestanak 14. ili 15. oktobra 2020. godine.

“Supruga i ja smo krenuli sami u potragu, izuzimali smo i nadzorne kamere sa nekih kuća. Suprruga je plakala i molila ljude za snimke. Morali smo da se povučemo jer nam je izvjesni policajac Rakonjac rekao da ometamo istragu i da zbog toga možemo biti i privedeni”, pojasnio je svjedok Hodžić.

On u današnjem izlaganju nije precizirao kako je saznao da je sa Spahićem bio i njegov sin Damir.

Nakon saznanja da su mu sin i zet ubijeni, ponovio je da je jedino tražio da se pronađu posmrtni ostaci.

“On nam je tada rekao da su Veljko Belivuk i Marko Miljković njih ubili, ali nam nikada nije pomenuo Radoja Zvicera, Milana Vujotića i ostale”, naveo je, između ostalog, svjedok.

Optuženi Čađenović je podsjetio da je istraga u ovom predmetu otvorena tek nakon što je SDT dobio paket Skaja, 2021. godina te da istraga još uvijek nije okočana, jer nijesu pronašli posmrtne ostatke.

Podsjetimo, Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Osumnjičen je i da je štitio Novljanina Duška Roganovića, člana kriminalne kavačke grupe, tako što je, navodno, tadašnjim tužiocima naredio da ga isključe iz krivičnih predmeta.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe, prenosi Pobjeda.

Suđenje se nastavlja sjutra.