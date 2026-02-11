Teška tragedija dogodila se u Banji Koviljači nakon što su jutros u nedovršenoj vikendici na obali Drine pronađena tijela dvojice mladića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema informacijama objavljenim na stranicama Jadarpressloznica i zozi_infomedia, riječ je o D.P i M.G.

Prema dosadašnjim saznanjima, njih dvojica su prethodnih dana izvodili radove na adaptaciji vikendice. Kako navode mještani, juče su ostali duže nego što je bilo planirano, a pošto nisu završili započete poslove, odlučili su da prenoće u objektu.

Sumnja se da je do tragedije došlo tokom noći, najvjerovatnije usled trovanja ugljen-monoksidom. Prema nezvaničnim informacijama, u vikendici je bio uključen agregat, a pretpostavlja se da je u zatvorenom prostoru došlo do nakupljanja izduvnih gasova.

Ugljen-monoksid je bez boje i mirisa, zbog čega se njegovo prisustvo ne može osjetiti, ali je izuzetno opasan i može dovesti do gušenja i smrti.

Tijela su pronađena jutros, nakon čega su na lice mjesta izašli pripadnici policije i nadležnih službi. Obavljen je uviđaj, a istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.

Komšije i prijatelji u šoku

Mještani su o dvojici prijatlja istakli da su bili pošteni, vrijedni i radni momci, uvijek spremni da pomognu drugima.

"Ne možemo da vjerujemo šta se dogodilo. Ovo je ogroman gubitak za sve nas", rekao je jedan od meštana.