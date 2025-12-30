Jelena Karleuša bila sa zauzetim dečkom: Priznala sve o aferi, i otkrila razlog zašto ga je ostavila na kraju

Jelena Karleuša iskreno je govorila o svom ljubavnom životu.

Izvor: printscreen/youtube/Bcast

Pjevačica Jelena Karleuša nedavno je gostovala u podkastu svog kolege i prijatelja Bokija 13, i tom prilikom je progovorila o nepoznatim detaljima iz svog ljubavnog života.

Jedna od izjava koja je podigla najveću prašinu bila je da je pjevačica bila sa zauzetim muškarcem, što je ljude frapiralo.

- Meni on nije djelovao zauzeto - započela je priču Jelena Karleuša i dodala:

- Posle se ispostavilo da je zauzet... - rekla je kroz smijeh.

Na pitanje da li je to znala kada je ušla u odnos, rekla je:

- Nije me interesovalo, ali kad me je zainteresovalo onda sam to završila - priznala je ona.

"Prevarila sam, ali i volela svakog bivšeg"

Boki 13 citirao je Karleušinu izjavu koju je rekla kod Lune Đogani u podkastu - da je voljela, ali prevarila svakog svog bivšeg.

- Na čemu si bila kad si to rekla? Objasni nam šta to znači - pitao je Boki, a Jelena Karleuša je rekla:

- Prije ili kasnije. Evo, vrlo logično. Znači, ja te volim, posle 150 godina tvog ružnog ponašanja, ubijanja ljubavi, emocija i svega onoga što možeš loše kao muškarac da uradiš jednoj ženi, ja se zaljubim u drugog i onda volim njega. Tako da, svakog muškarca, onog sa kojim sam varala prethodnog, sam voljela - istakla je JK.

- To je lančani sistem? Sa cvijeta na cvijet? - upitao je potom Boki, na šta je pjevačica rekla:

- Nikada nisam bila sa muškarcem kog nisam voljela. Kada se zaljubim, kada nekog volim, jako sam vjerna. Mene moraš baš mnogo da gaziš, ne poštuješ i ne voliš, da mi ubijaš ljubav, da bih te ja prevarila. Tačnije, ja to ne zovem prevarom, samo ne mogu više, ali nemam snage da ostavim - istakla je Jelena Karleuša.