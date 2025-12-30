"Svijećom da sam ga tražila ne bih ga našla": Mina Kostić se oglasila nakon prve večeri sa Kasperom

Mina se sada oglasila i otkrila kako je protekao njihov susret.

Izvor: Instagram printscreen / minakostic_official

Folkerka Mina Kostić (50) posle šest mjeseci veze preko video poziva i poruka vidjela se i uživo sa partnerom Kasperom. Konačno ga je upoznala nakon što je doputovao iz Amerike.

"Susret je protekao tako kao da smo čitav život zajedno. On je došao za Srbiju i vidjeli smo se. Sve je onako kako treba, da sam htjela da ga nađem ne bih ga našla. Svijećom da sam ga tražila, ne bih ga našla. Bog je tako htio, uslišene su i njegove i moje molitve", rekla je, pa dodala kako su proveli dan.

"Ja sam radila juče jednu proslavu, a on je išao sa mnom, pa smo bili zajedno."

Inače, njen partner nedavno je otkrio koliko je ozbiljan kada je njihov odnos u pitanju.

"Naša veza je potpuno realna, bez ikakvih razloga za sumnju. Vidio sam Minu uživo i naš odnos je istinit. Ne postoje nikakve laži u ovoj priči", rekao je Kasper u emisiji "Amidži šou".

Pogledajte i Kasperove radove koje je slao pjevačici:

Kostićka je takođe pričala o emocijama prema njemu.

"To nije samo zaljubljenost, ja njega volim. Sad sam napunila 50 godina, zrelo je. Nisam vjerovala u to, kad sam digla ruke, onda se pojavio", kaže ona i dodaje:

"Jedva čekam da dođe. Svaki dan se čujemo i vidimo, očekujem sve najbolje. Ima pozitivne treme."

