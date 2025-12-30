Mina Kostić i misteriozni Kasper objavili su zajedničku fotografiju
Pjevačica Mina Kostić privukla je veliku pažnju javnosti kada je otkrila da je u vezi sa biznismenom koji se predstavlja kao Kasper. Njihova veza, o kojoj se do skoro malo znalo, dodatno je zaintrigirala publiku kada se Kasper uključio uživo u emisiju "Amidži šou“ i tom prilikom otkrio ko je zapravo.
Mina Kostić konačno upoznala dečka iz Amerike: 6 mjeseci su zajedno, a do sad se nisu vidjeli, sad objavili fotku
Sudeći po fotografijama koje je Mina objavila na Instagramu, Kasper je u međuvremenu stigao u Srbiju, a pjevačica je sa pratiocima podijelila i njihove zajedničke trenutke.Izvor: Instagram/minakostic_official/printscreen
Ovo je ujedno i prvi susret para koji je već više od šest mjeseci u vezi, pa nije čudo što je njihova priča izazvala toliko interesovanja.
- Naša veza je potpuno realna, bez ikakvih razloga za sumnju. Vidio sam Minu uživo i naš odnos je istinit. Ne postoje nikakve laži u ovoj priči, izjavio je Kasper u emisiji "Amidži šou".
Najavljivala susret sa dečkom Kasperom
Mina je govorila da će do susreta između nje i novog partnera, sa kojim ima ljubav preko žice.
- To nije samo zaljubljenost, ja njega volim. Sad sam napunila 50 godina, zrelo je. Nisam vjerovala u to, kad sam digla ruke, onda se pojavio - kaže ona i dodaje:
- Jedva čekam da dođe. Svaki dan se čujemo i vidimo, očekujem sve najbolje. Ima pozitivne treme.