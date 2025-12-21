"Ono njegovo ludilo je strašno": Komšije u ratu zbog Desingerice, ispričali i kakav je kad uđe u samoposlugu

Komšije Dragomira Despića Desingerice otkrile da se reper privatno ponaša kao i na televiziji i na nastupima

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, za kratko vrijeme podigao je veliku prašinu i postigao ogromnu popularnost. Dok je omladina oduševljena njegovim pjesmama i nesvakidašnjim nastupima, starija populacija nema posebno pozitivno mišljenje o njemu. Evo šta kažu ljudi iz njegovog okruženja.

U naselju u kojem živi, a gdje je i odrastao, nedaleko od njegove osnovne škole, profesori i učenici iznijeli su svoja mišljenja o reperu.

Profesor fizičkog vaspitanja rekao je: "Ono je dno. Ono ludilo njegovo je strašno. Nego je vidio kako može da se zaradi pa je raspalio. Glupira se i nismo ponosni na njega. Šta dečko radi i čime se bavi – ono je jezivo. Znam njegovog oca, vjerujte mi, ni on čovjek ne zna šta ga je snašlo. Bio je ovdje u osnovnoj i bio je dobro dijete, stvarno. Sportski tip, vrijedan, pametan."

Profesor je potom dodao: "Ti nisi vidio šta on radi. Ima neko ludilo. Ti ne znaš, ali sad da pitamo naše đake, svi znaju ko je on."

Slično mišljenje dijeli i njegova komšinica: "Znam ko je, nažalost. To je oličenje našeg društva i pokazatelj dokle smo stigli. Nadam se da njegovo glupiranje neće biti još dugo aktuelno, brinem se da bi jednog dana moje dijete moglo biti jedno od onih koji uživaju dok ih takav čovjek lupa patikom po glavi. Baš sam onaj dan pričala sa komšinicom o njemu, pa mi je ona otkrila da nam je komšija. Nismo ni znali. Ona je šokirana jer je njen sin došao iz parka i s velikim uzbuđenjem pričao i pokazivao šta on radi. Oni se sada svi po kraju zovu 'Bajo', to su djeca koja imaju 12, 13 godina."

Radnica iz obližnje prodavnice rekla je: "Znam, znam ko je. Djeca su opterećena njime. On vam je sada kao Baka Prase prije par godina. Samo je ovaj otišao korak dalje. Dolazi i ovdje, dečko je takav. On se nama obraća isto onako kako se obraća svima. Nema poštovanja, uzme ovdje, glupira se, po rafovima se baca – djeca lude za njim. Lude."

Devojka koja ga poznaje veoma dobro rekla je: "Da, naravno, znam ga preko šest godina, sve tetovaže mi je on radio. Pregotivan lik, težak karakterno, zato je i tu gdje jeste. Ja sam mu prorekla sudbinu – pustio mi je prvu pjesmu prije nego što je otišla u etar i rekla sam mu tada da će daleko da dogura. I vidiš gdje je stigao. Veruje u ono što radi i radi srcem. Sve u vezi njega je 'prava priča', ništa nije fejk – čak i automobili koje ima u spotovima su svi njegovi. Ja jako volim srčane ljude i odgovaram samo na energiju iskrenih ljudi, a on je takav. Sve tetovaže mi je radio, lik je umjetnik. On je naša Lady Gaga. Isti je. Uopšte se nije promijenio."

Još jedna komšinica iz njegovog naselja istakla je: "Znam dečka, sve najbolje. Blizak je sa mojim bratom i nama je skroz kul."

Stariji ljudi uglavnom nisu imali predstavu ko je Desingerica, dok mlađa generacija oduševljeno prati njegov rad.