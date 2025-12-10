Mina Kostić u vezi, a momka još nije upoznala: Kasper uskoro stiže u Srbiju, evo šta je rekla o biznismenu iz Amerike

Pjevačica Mina Kostić je progovorila o emotivnoj vezi o kojoj su zbog jednog interesovanja brujali domaći mediji

Pjevačica Mina Kostić nedavno je iznenadila sve priznanjem da se udaje, iako nije upoznala svog momka uživo.

Pjevačica svog vjerenika zove Kasper, a na mrežama nema mnogo informacija o njemu. Na Instagramu mu stoji horoskopski znak i podznak - jarac, škorpija, kao i da voli muziku pokojnog Džeja Ramadanovskog, koji je bio vrlo značajan za Mininu karijeru, naročito zbog njihovog dueta "Slavija".

Mediji su ubrzo otkrili da živi i radi u Americi, a sada nam je pjevačica rekla i da uskoro dolazi u Srbiju kada će ga prvi put vidjeti i uživo.

"Sve je po planu, sve je kako treba, Bogu hvala. Jedva čekam da ga vidim. Viđamo se svaki dan i čujemo preko videa, očekujem sve najbolje".

Mina se potom osvrnula i na Džeja Ramadanovskog, na čijem pomenu je nedavno bila, ali spomenula i činjenicu da je tek par kolega posjetilo njegov grob.