Jelena Karleuša je sumirala godinu iza sebe, i priznala da na silu pokušava da napravi u svom domu novogodišnju atmosferu

Izvor: Printscreen/Pink

Pjevačica Jelena Karleuša osvrnula se na godinu iza sebe, i za Kurir otkrila sve o najtežim trenucima, izazovima i razočaranjima, ali i šta očekuje od 2026.

Ona je nedavno i sama priznala da joj je 2025. bila jedna od najgorih u životu, a o očekivanjima za narednu, rekla je:

"Imam dvije opcije. Ili da mi bude najbolja godina života ili da se predam."

Vidi opis "Ja sam fešn vik, a oni su gradska kafana": JK opet ponizila kolege, dane provodi u bolovima, a praznike slavi na silu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

Koja vijest vas je najviše obradovala, a koja rastužila u godini na izmaku i čemu vas je ona naučila?

"Čitava ova godina je životna lekcija. O ljudima, izdaji, o slabićima, padanju i ustajanju, o unutrašnjoj borbi. Godina spoznaje prave snage i sagledavanja slabosti. Godina koja bi mnoge ubila. Da li je ubila mene, pokazaće 2026."

Na pitanje šta je sebi poželjela u 2026, Jelena je rekla:

" Da ne budem toliko dobar čovjek. Deda Mraz od mene može da očekuje da ga prebijem kad uđe i otmem mu vreću s poklonima."

Karleuša je otkrila i kako izgleda novogodišnja dekoracija u njenom domu:

"Megalomanski, preskupo i nepotrebno. Nemam osjećaj da je praznična i novogodišnja atmosfera, pa pokušavam na silu da dočaram sve to. Mačke i kučići koje imam doprinose očaju lažnog novogodišnjeg sjaja jer urnišu i jelke i dekoraciju."

Pjevačica je priznala i da će ćerkama ispuniti novogodišnje želje, ali i šta su to poželjele:

"Atina je poželjela putovanje, a Nika neku stvarno glupu trenerku. Svakako će im mama ispuniti želje."

Pogledajte kako su njene ćerke nedavno izgledale prilikom gostovanja u emisiji:

Vidi opis "Ja sam fešn vik, a oni su gradska kafana": JK opet ponizila kolege, dane provodi u bolovima, a praznike slavi na silu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 12 12 / 12 AD

Da je danas moderno slanje novogodišnjih čestitki, kome biste ih prvo poslali?

"Svim usamljenim starim ljudima koji će novogodišnje praznike provesti sami. Da budu šokirani ko im piše. To bih voljela."

Pjevačica je otkrila i bez čega ne može da živi.

" Bez praška protiv bolova. Imam konstantne migrene i bol je nešto s čim živim. Voljela bih da me jedan dan u životu ne boli glava."

Karleuša je često isticala da "dobar stil i ukus nemaju veze s novcem", a potom je otkrila kojoj od koelginica nema pomoći u modnom smislu.

"Modni izraz je naše ogledalo po mnogo čemu. Pogotovo u šou-biznisu. Odijelo ne čini čovjeka, ali mnogo toga može reći. Iskreno, nisam upoznala nijednu osobu s javne scene koja je potpuno po mom ukusu i standardu. Moda nije samo krpa na nama, već i stil života, hrabrost u stavu i posebnosti, držanju, isticanju po energiji i načinu na koji se svakoj krpi udahne život. Moda je filozofija i umjetnost, a toga na našoj estradnoj sceni nema. Zato ja među svima njima izgledam nepripadajuće i kao vanzemaljac. Nismo isti univerzum. Ja sam fešn vik, a oni su gradska kafana. Ne kritikujem, samo konstatujem razliku u pogledima."

Inače, poznato je da je JK veliki zaljubljenik skupog nakita, te je otkrila i koji komad iz njene kolekcije je najskuplji.

" Dijamanti. Sve drugo je nebitno. Računa se samo to kamenje. Rocks. To će vam reći svako ko ih ima puno i ko se razumije."

Pjevačica je otkrila i na čemu trenutno radi.

"Na novim pjesmama i ostalim paklenim i osvetničkim planovima. Šta drugo?"

Karleuša je otkrila i da će u 2026. raditi na novim pjesmama, ali i na još po nečem.

"Nove pjesme i stare ratove. Tradicionalno će vam i nova godina biti ispunjena mojim dramama, mojim likom i mojom muzikom. Htjeli vi to ili ne, vi ste dio mene i ja dio vas. Srećna vam nova 2026. godina!" zaključila je Karleuša.

Pogledajte još njenih fotografija:

(Kurir.rs/MONDO)