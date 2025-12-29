Aleksandra Prijović pokazala malu Ariju: Objavila porodičnu fotografiju, sin Aleksandar razniježio sve divnim gestom

Aleksandra Prijović oduševila je pratioce fotografijom svoje porodice.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Aleksandra Prijović, jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom porodične fotografije na društvenim mrežama.

Na Instagramu je podijelila sliku na kojoj pozira sa suprugom Filipom Živojinovićem i njihovom djecom, sinom Aleksandrom i ćerkom Arijom. Emotivni prizor oduševio je njene pratioce, a fotografija je ubrzo prikupila veliki broj lajkova.

Fotografiju Aleksandre Prijović i njene porodice možete pogledati OVDJE.

"Prije 10 godina poceli kao dvoje. Danas nas je četvoro. Hvala ti za 10 najljepših godina", napisala je Aleksandra.

Ovo je prvi put da pjevačica javno pokazuje svoju ćerku, koja je rođena 3. septembra ove godine.