Jelena Karleuša poznata je po svom upečatljivom stilu, a praznična dekoracija njenog doma već je postala tema mnogih komentara.
Ćerka poznate pjevačice Jelene Karleuše, Nika Tošić, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gdje broji hiljade pratilaca. Ovog puta odlučila je da pokaže kako izgleda praznična dekoracija u njihovom domu.
Pogledajte fotografije Nike Tošić:
Jelena Karleuša ima dvije novogodišnje jelke bez ijedne kugle: Nika pokazala nesvakidašnju dekoraciju doma
Nika je pozirala ispred dvije unikatno okićene jelke, koje su odmah privukle pažnju pratilaca. Ono što je posebno interesantno jeste to što jelke nemaju nijednu kuglu, već su elegantno i minimalistički ukrašene diskretnim lampicama, stvarajući sofisticiranu i modernu prazničnu atmosferu.
Jelenina ćerka je pozirala u svijetlo plavom kompletu, koji je savršeno uklopila s dekoracijom, ističući svoj mladalački stil i osjećaj za modu.