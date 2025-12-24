logo
Jelena Karleuša ima dvije novogodišnje jelke bez ijedne kugle: Nika pokazala nesvakidašnju dekoraciju doma

Autor Ana Živančević
0

Jelena Karleuša poznata je po svom upečatljivom stilu, a praznična dekoracija njenog doma već je postala tema mnogih komentara.

Jelena Karleuša ima dvije novogodišnje jelke bez ijedne kugle Izvor: Printscreen/Pink

Ćerka poznate pjevačice Jelene Karleuše, Nika Tošić, veoma je aktivna na društvenim mrežama, gdje broji hiljade pratilaca. Ovog puta odlučila je da pokaže kako izgleda praznična dekoracija u njihovom domu.

Pogledajte fotografije Nike Tošić:

Nika je pozirala ispred dvije unikatno okićene jelke, koje su odmah privukle pažnju pratilaca. Ono što je posebno interesantno jeste to što jelke nemaju nijednu kuglu, već su elegantno i minimalistički ukrašene diskretnim lampicama, stvarajući sofisticiranu i modernu prazničnu atmosferu.

Jelenina ćerka je pozirala u svijetlo plavom kompletu, koji je savršeno uklopila s dekoracijom, ističući svoj mladalački stil i osjećaj za modu.

