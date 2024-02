IMA CRVENU KOSU I PIRSING U NOSU! Sale Tropiko našao novu devojku - "Sušta suprotnost Jovani Pajić"

Pevač Aleksandar Cvetković Sale ima novu partnerku

Izvor: Instagram/greenoffice

Aleksandar Sale Cvetković, frontmen Tropiko benda i bivši muž pevačice Jovane Pajić, navodno ima novu devojku.

Par je posle razvoda ostao u odličnim odnosima, a Jovana je nedavno otkrila da nema partnera, ali i kako se snalazi posle kraha braka: "Posvećena sam sebi i deci. To je proces koji je neminovan, mora da prođe vreme i da se radi na sebi. Prevazišla sam taj događaj kao takav, doduše nikada neću prevazići to što se dogodilo u mom životu",

Jovana i Sale razveli su se 2021. godine, a neimenovani izvori otkrivaju da iako "Jovana nema šta da prijavi", njen bivši suprug ima. Kurir piše da je Cvetković u novoj vezi i da sa novom izabranicom provodi puno vremena zajedno.

Kada su u Beogradu oni borave u Saletovom stanu na Voždovcu, gde je on nastavio da živi posle razvoda. Redovno idu zajedno u nabavku namirnica i to u opuštenom izdanju, a kako navod izvor, pevačeva nova izabranica je "sušta suprotnost od Jovane". Ona i Sale su slične visine, njegova partnerka ima kratku, ravnu, crvenu kosu i pirsing na nosu. Da se dobro slažu govori i to što čak vole i da se obuku isto, pa su tako uhvaćeni kako nose identične trenerke.

Nakon ovih saznanja, pevač nije bio rad da govori o svom emotivnom životu. "Nemam komentar. I ne bih da pričam o privatnom životu".