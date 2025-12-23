"Ušla sam u menopauzu sa 32": Naša pjevačica brutalno iskreno o zdravstvenom problemu sa kojim se suočila

Naša popularna folkerka otvoreno je govorila o problemu sa kojim se brojne žene susreću prerano - već u ranim tridesetim godinama.

Izvor: Youtube printscreen / Gordana Lazarevic

Širok osmijeh Goce Lazarević (71) godinama je njen zaštitni znak, ali je malo poznato da se iza njega kriju zdravstveni problemi sa kojima se pjevačica susrela vrlo mlada.

Pjevačica je u ranim tridesetim godinama ušla u menopauzu, a kao glavni uzročnik navela je stres. Ovo je bilo propraćeno i brojnim simptomima menopauze, kao što je učestalo znojenje, koje joj je kao javnoj ličnosti posebno zadavalo probleme.

"Nažalost, sa 32 godine života, sreća da sam rodila djecu prije toga. Mislim da je tome uzročnik stres. Ono što je posebno neprijatno u tom periodu je iznenadno znojenje. To je bilo neprijatno pred publikom, pred kamerama, odjednom vas oblije znoj", pričala je Goca i dodala:

"Tek sa četrdeset godina su mi skrenuli pažnju da to nije prirodno i da nije normalno. Onda sam sa 40 godina otišla kod ljekara i vještački sam izazivala ciklus od četrdesete godine do pedesete godine. Plašila sam se da mi se ne promijeni glas, to je bila moja briga da glas ne počne da vibrira", ispričala je Goca u RTS ordinaciji.