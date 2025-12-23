logo
Haos u braku Tamare Milutinović? Pevačica i fudbaler navodno u ozbiljnoj krizi, svađa preko noći uništila odnos

Haos u braku Tamare Milutinović? Pevačica i fudbaler navodno u ozbiljnoj krizi, svađa preko noći uništila odnos

Autor Jelena Sitarica
0

Kako tvrde izvori bliski paru, pevačica Tamara Milutinović ima ozbiljnu krizu u braku

Haos u braku Tamare Milutinović? Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brak pevačice Tamare Milutinović i fudbalera Darka Jevtića, prema navodima izvora bliskog pevačici, nalazi se u ozbiljnoj krizi. Problemi su, kako se tvrdi, započeli pre otprilike dva meseca, nakon jedne burne rasprave.

Podsetite se fotografija para:

Dodatnu pažnju javnosti privuklo je i ponašanje na društvenim mrežama. Tamara je u poslednje vreme objavljivala porodične trenutke, poput ukrašavanja novogodišnje jelke, ali bez prisustva supruga, što ranije nije bila praksa.

Izvor navodi i da je pevačica u početku nastojala da bračne probleme zadrži u privatnosti, skrivajući ih čak i od najbližeg okruženja.

- Tamara i Darko su se žestoko posvađali pre otprilike dva meseca i, po onome što ja znam, ona nije mogla da istoleriše neke njegove ispade. U početku je skrivala od svojih bližnjih šta se dešava u braku s fudbalerom. Ako pratite Tamaru na društvenim mrežama, mogli ste da primetite da je objavljivala i kako kiti jelku, a od Darka ni traga ni glasa, što ranijih godina, kad su ovakvi porodični momenti u pitanju, nije bio slučaj. Darko i Tamara ove trenutke uvek su provodili zajedno. Malo ljudi iz njenog okruženja zna za ovu situaciju, a njena drugarica i koleginica Katarina Grujić velika joj je podrška u ovim trenucima - tvrdi izvor blizak pevačici Tamari Milutinović.

Da li u ovim pričama ima istine ostaje da vidimo, a pevačica je inače nedavno i gostovala na MONDO portalu, a šta nam je sve otkrila o životu i svom braku poslušajte u nastavku:

Tamara Milutinović za Mondo nakon 10 godina o pritiscima u Grandu: "Pravo glasa nismo imale"
Izvor: YouTube

Tamara Milutinović brak

