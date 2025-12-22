Preminuo čuveni Kris Rija: Porodica se oglasila slomljena od bola

Riječ je o muzičaru koji je zahvaljujući brojnim pjesmama, bio visoko kotiranim na top-listama.

Izvor: Julian Herbert / News Licensing / Profimedia

Pjevač Kris Rija, poznat po evergrinu "Driving Home for Christmas“, preminuo je u 74. godini nakon kratke bolesti. Njegova supruga i dvoje djece oglasili su se saopštenjem u kojem su potvrdili tužnu vijest i istakli da je Kris preminuo mirno u bolnici, okružen porodicom.

"Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Mirno je preminuo danas u bolnici nakon kratke bolesti, okružen porodicom."

Kris Rija je rođen 4. marta 1951. godine u Midlzbrou. Tokom života suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima – ranije mu je dijagnostikovan rak pankreasa, a 2001. godine operisan je i uklonjen mu je pankreas.

Iako se suočavao sa bolešću, Kris Rija je ostavio neizbrisiv trag u svijetu muzike. Njegove brojne pjesme visokog ranga na top-listama omogućile su mu da proda više od trideset miliona ploča širom svijeta. Pored toga, tokom karijere bio je i nominovan za prestižnu nagradu "Gremi", potvrđujući status jednog od najcjenjenijih muzičara svoje generacije.