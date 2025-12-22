logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo čuveni Kris Rija: Porodica se oglasila slomljena od bola

Preminuo čuveni Kris Rija: Porodica se oglasila slomljena od bola

Autor Đorđe Milošević
0

Riječ je o muzičaru koji je zahvaljujući brojnim pjesmama, bio visoko kotiranim na top-listama.

Preminuo čuveni Kris Rija Izvor: Julian Herbert / News Licensing / Profimedia

Pjevač Kris Rija, poznat po evergrinu "Driving Home for Christmas“, preminuo je u 74. godini nakon kratke bolesti. Njegova supruga i dvoje djece oglasili su se saopštenjem u kojem su potvrdili tužnu vijest i istakli da je Kris preminuo mirno u bolnici, okružen porodicom.

"Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Mirno je preminuo danas u bolnici nakon kratke bolesti, okružen porodicom."

Kris Rija je rođen 4. marta 1951. godine u Midlzbrou. Tokom života suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima – ranije mu je dijagnostikovan rak pankreasa, a 2001. godine operisan je i uklonjen mu je pankreas.

Iako se suočavao sa bolešću, Kris Rija je ostavio neizbrisiv trag u svijetu muzike. Njegove brojne pjesme visokog ranga na top-listama omogućile su mu da proda više od trideset miliona ploča širom svijeta. Pored toga, tokom karijere bio je i nominovan za prestižnu nagradu "Gremi", potvrđujući status jednog od najcjenjenijih muzičara svoje generacije.

Tagovi

Kris Rija preminuo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ