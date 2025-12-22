Kako izgleda sin Mire Furlan: Glumica mu je napisala potresno pismo prije smrti, a evo gdje on danas živi

Marko Lav Gajić živi u Los Anđelesu, u domu koji su kupili Mira i Goran.

Jedna od najtalentovanijih jugoslovenskih glumica Mira Furlan preminula je prije tri godine i iza sebe ostavila sina Marka Lava Gajića i supruga Gorana Gajića.

Na veliku žalost njene porodice ali i svih koji su cijenili njen rad smrt je prerano došla po našu veliku glumicu. Ona je preminula u 66. godini od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila. Umrla je u svom domu u Los Anđelesu okružena članovima najbliže familije.

Mira Furlan je bila članica Hrvatskog narodnog pozorišta, a pamte se njene uloge u mnogobrojnim filmovima. Sin Mire Furlan, Marko Lav Gajić, likom, ali i karakterom veoma liči na majku i dugo je patio zbog njene iznenadne smrti.

Kada mu je majka preminula Marko Lav je nastavio je da živi u domu koji su Mira i Goran davnih godina kupili u Los Anđelesu. Završio je srednju školu, a potom upisao IT i svoju sada već uspješnu karijeru gradi u tom poslu.

Da podsjetimo, ovo je potresno pismo koje je Mira Furlan uputila svom sinu, a koje se našlo u njenoj knjizi koju je posthumno objavio njen suprug.

"Da li pišem ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao da razumiješ šta se dešavalo prije tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svijet iz kog su potekli tvoji roditelji? Da li uopšte želiš da znaš nešto o tome? Da li ti treba taj težak prtljag, prtljag koji tvoja majka vuče sa sobom cio svoj život, ne nalazeći načina da ga bar začas odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Da li zato da 'bolje razumijem samu sebe' pokušavajući da detektujem skrivenu 'priču' u raštrkanom, nelogičnom, haotičnom narativu svojega života? Dok sam pokušavala odgovoriti na ta pitanja na koja odgovor nije moguć, boreći se s riječima jezika koji nije moj (iako se drsko pretvaram da jeste), desilo se nešto jako čudno: odrastao si.

Ne samo to: Amerika je postala drugačija zemlja, zemlja zlokobno slična mjestu koje smo nekada napustili s užasom i u očaju. Više nema sumnje da su sile koje su nas istjerale iz naših domova izvojevale globalnu pobjedu. Već smo se jednom borili s tim silama.Sada smo umorni. Iscrpljeni ponavljanjem. Uz to, prilično neobično, ova knjiga postaje drugačija knjiga. To više nije knjiga sjećanja na daleko mjesto i daleko vrijeme. Ona postaje nešto puno drugačije: molba Americi i svijetu", stoji u odlomku knjige napisane na 640 stranica.