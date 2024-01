"BILA JE NESREĆNA HEROINA BIVŠE JUGE" Nestvarna životna priča Mire Furlan - O njoj govore veliki glumci i kolege

Evo šta su kolege rekle u znak sjećanja na legendarnu MIru Furlan, koja je preminula prije tačno tri godine.

Legendarna glumica jugoslovenske kinematografije, Mira Furlan, koja je i u Holivudu napravila zapaženu karijeru, preminula je u januaru 2021.u šezdeset šestoj godini, od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila. Na poslednjoj stranici posthumno objavljene biografije "Voli me više od svega na svijetu, suprug Mire Furlan, opisao je trenutak kada se preselila u vječnost:"Mira je poslednji put udahnula 21. januara 2021, u našem vrtu. Držala je za ruku svog sina i mene, svog muža."

Mnogobrojne poznate ličnosti prisjetile su se dana kada su sarađivali sa jednom od najljepših glumica stare Jugoslavije, ali su opisali i u kakvom im je sjećanju ostala kao ličnost. Seregej Trifunović je u emisiji na K1 televiziji, u znak sjećanja na nju rekao: "Miro volim te, samo ću tako reći. Voljeću te u sledećih šest života, i hvala ti što si nas obogatila, hvala ti što si postojala u mom životu i hvala bogu što sam s tobom dijelio kadar".

"Poenta priče je što je ona zaista bila jedna od heriona bivše Jugoslavije. Mogu reći, na neki način - nesrećna heroina." izjavila je Katarina Radivojević. Druge Mirine kolege i prijatelji iz javnog života navode, da je umjetnica lijepo svirala i pjevala, i bavila se jogom, te da je bila multitaletnovana. "Zaista je za nju vezana ljepota. Ljepota talenta, ljepota ličnosti. Čitajući njene knjige, shvatite da je u pitanju ljepota duše", navodi glumica MIlena Vasić i dodaje "Velika Mira Furlan, šta da kažem".

Bila je jedna od najvećih glumica tog doba, Rođena je u Zagrebu 1955. godine, i od malih nogu je bila zaljubljena u američki rokenrol i glumu. "Bila je strašno osjetljiva na život", počeo je svoju priču reditelj Rajko Grlić, "I kada je počeo taj progon na nju,ne znam kako bih to drugačije rekao, kad su je izbacili iz Hrvatskog narodnog pozorišta, njene kolege i kad je sve krenulo tako krivo to je nju beskonačno boljelo i taj bol nikada iz nje nije izašao. Ostala je zauvijek s tim ožiljkom, i ta bol se vidjela kod nje."

Mira je bila članica Hrvatskog pozorišta u Zagrebu, sve dok nije dobila otkaz i emigrirala u Ameriku 1991. zbog prijtnji smrću koje je svakodnevno dobijala. Glasno je odbijala da istovremeno igra za zagrebačku i beogradsku publiku. Preživjela je medijski linč koji je trajao godinama praćen ćutanjenjem njenih kolega. "Nije pristala na to da otakaže Beograd, kako bi ispala fer i gotivna u očima svojih zagrebačkih kolega, već je smatrala da je pozorište ispred svega", ističe Trifunović, " I onda se desilo to da su joj u Zagrebu dali nagradu a onda su joj za dvadeset dana oteli stan u centru Zagreba. Ona je nekako jedna od najtragičnijih ličnosti ovih naših prostora", objašnjava on.

Nakon svega što je doživjela, Furlanova je spakovala kofere i sreću našla u Americi u kojoj je živjela skroro tri decenije, sve do samog kraja. Od svojih sugrađana tada se oprostila potresnim pismom: "Ovim putem želim da zahvalim svojim sugrađanima koji su se pridružili ovoj usputnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će zauvijek promijeniti moj život", rekla je tada Mira Furlan.