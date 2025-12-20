Rajnerovi krili da im sin ima ovu tešku bolest: Izmasakrirao ih u porodičnoj kući, sad sve isplivalo

Nik, koji je živio u gostinskoj kući svojih roditelja u Brentvudu, ima istoriju nasilja i zavisnosti od droge.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Niku Rajneru navodno je dijagnostikovana šizofrenija prije stravičnog ubistva njegovih roditelja, Roba Rajnera i Mišel Rajner, a ljekovi koje je uzimao navodno su ga činili "neuračunljivim i opasnim".

Izvori su u petak za TMZ izjavili da je 32-godišnji Nik bio pod nadzorom psihijatra zbog ozbiljne mentalne bolesti, kao i da je njegovo ponašanje postalo "alarmantno" u nedjeljama koje su prethodile smrtonosnom napadu nožem na njegove roditelje.

Kako se navodi, otprilike mjesec dana prije ubistava ljekari su promijenili Nikovu terapiju, nakon čega je on, prema tvrdnjama izvora, "izgubio razum". Navodno su bili u procesu prilagođavanja ljekova kako bi ga stabilizovali, kada je došlo do tragedije.

Ima šizofreniju?

Nik je, prema navodima, nedavno boravio na liječenju u skupoj rehabilitacionoj ustanovi u Los Anđelesu, specijalizovanoj za mentalne bolesti i zavisnosti. Izvor tvrdi da je zloupotreba supstanci dodatno pogoršala njegovu šizofreniju.

Šizofrenija je hronični poremećaj mozga koji karakterišu zablude, halucinacije, dezorganizovan govor, poteškoće u razmišljanju i nedostatak motivacije.

Navodno se očekuje da će se Nik na sudu izjasniti da nije kriv zbog neuračunljivosti.

Bio na rehabilitaciji 20 puta

Nik, koji je živio u gostinskoj kući svojih roditelja u Brentvudu, ima istoriju nasilja i zavisnosti od droge. Na rehabilitaciji je bio gotovo 20 puta, a u pojedinim periodima bio je i beskućnik.

U nedhelju popodne Rob Rajner (78) i Mišel Rajner (70) pronađeni su mrtvi u svom domu, a tijela je pronašla njihova ćerka Romi Rajner. Izvori tvrde da su im prerezani vratovi.

Kancelarija sudskog patologa okruga Los Anđeles kasnije je potvrdila da je bračni par preminuo od "višestrukih povreda nanijetih oštrim predmetom", a smrt je kvalifikovana kao ubistvo.

Nik Rajner uhapšen je u nedjelju uveče u blizini Ekspozišn Parka u centru Los Anđelesa, nakon što je navodno ostavio krvave tragove u jednom hotelu u Santa Moniki. Prijeti mu smrtna kazna.