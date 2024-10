"Ma znate kako vam je, narkomani": Ela Dvornik podijelila iskustvo s taksistom, nije je poznao pa spomenuo Dina

Ela Dvornik doživela je zanimljivu situaciju u taksiju, koju je podijelila na Tiktoku.

Taksista je, kao što to obično biva krenuo sa svojim izlaganjem, i ne znajući ko mu je u autu spomenuo njenog oca Dina Dvornika.

"Vozim se ja neki dan u taksiju, i pokupi me jedan simpatični stariji vozač. Dosta je bitno napomenuti, ja imam neko lažno ime na aplikaciji tako da on nema pojma tko sam ja i nije me prepoznao, totalno druga generacija. Sada on meni priča kako je iz Zenice, 55 godina, svira harmoniku i tako nekako upadamo u spiku. I kaže kako mu je to dosadilo i vozi taksi jer voli da vozi auto, upoznaje svakakve ljude", započela je Ela.

"Ma znate, ti narkomani"

Zatim je nastavila da prepričava: "Ja ga pitam vozi li vikendom uveče kad su ljudi pijani jer uvek volim da slušam te anegdote iz taksija. I naravno, shodno tome, dotaknemo se teme kako ljudi znaju da prave gluposti. I iz nekog razloga čovek kaže: 'Gledao sam televiziju, kad ono Rajko Dujmić, Dino Dvornik tamo nešto goli trče po travnjacima. Kako to, pa kako to?' Ja stojim iza i kao - 'shit'", nastavila je Ela.

"Ma znate, ti narkomani, alkoholičari, to vam je sve nepredvidivo... Šta da vam kažem, hvala bogu nikad nisam bila u doticaju s takvima", odgovorila mu je Ela. "Pa eto ako ikad dođe do njega: Žao mi je, lagala sam", našalila se.

"Zanemarićemo činjenicu da me je drugi krivac s travnjaka čuvao kao dete", dodala je u opisu.

