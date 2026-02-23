M. Ž. (33) iz Niša biće prijavljena zbog sumnje da je njen staford napao ženu i psa, a potom i mladića koji je pokušao da pomogne.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podnijeće krivičnu prijavu protiv M. Ž. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

"Sumnja se da je njen pas rase staford juče, na ulici u Nišu, napao pedesetšestogodišnju ženu i njenog psa, a potom i dvadesettrrogodišnjeg mladića koji je prišao da joj pomogne", piše u saopštenju.

Pedesetšestogodišnja žena i dvadesettrrogodišnjak su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podnijeta u redovnom postupku.