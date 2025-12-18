Ko je hrvatski pjevač koji je Bori Čorbi pretio ubistvom: Držao ga na nišanu '90-ih, posvetio mu stihove koji lede krv

Čuveni hrvatski muzičar Jura Stublić proslavlja 19. decembra svoj 72. rođendan, a i dan-danas često se spominje sukob koji je imao sa pokojnim kolegom Borom Đorđevićem

Izvor: YouTube/Televizija Galaksija 32

Jurislav Jura Stublić, stekao je svojevremeno ogromnu popularnost sa svojom grupom "Film". Rodom je iz Sarajeva, ali se kao dete preselio u Zagreb gde se kasnije školovao i počeo da se bavi muzikom.

Sarađivao je i sa brojnim kolegama, počev od Darka Rundeka, Vlatka Stefanovskog, preko Masima Savića i Laze Ristovski, no, u javnosti se u jednom trenutku često spominjalo njegovo narušeno prijateljstvo sa Borom Đorđevićem.

Nakon što je legendarni Bora preminuo, Stublić se javno oglasio uz reči: "U smrti reč prestaje i jedini odgovor na nju je šutnja. Zato ću šutjeti. Pustiti pesnika da ode u miru. Mir želim svima nama".

Nažalost, situacija je godinama pre bila potpuno drugačija, a ni Jura ni Bora nisu prezali da na račun onog drugog ispale otrovne strelice.

Sukov je počeo nakon rata. Do tog trenutka, njih dvojica bili su veliki prijatelji, a onda je Stublić otpevao kontroverzne stihove: "E moj druže beogradski, Slavonijom sela gore. E, moj druže beogradski, ne može se ni na more. E, moj druže beogradski, Srest' ćemo se pokraj Save… A ja neću nišaniti, i Bogu ću se moliti, da te mogu promašiti, ali ću te pogoditi. Ja ću tebe oplakati, oči ću ti zaklopiti. Joj, kako sam tužan bio, ja sam druga izgubio...".

Jura Stublić E moj druže beogradski Izvor: YouTube

Međutim, Đorđević mu nije ostao dužan. Na to mu je odgovorio istom merom: "Šta mi vredi kad me ubije da plače za mnom", i nastavio tekst: "Moja braćo zagrebačka, ja seljačina iz Čačka, nemojte da stavim tačku na svu braću zagrebačku…".

Nakon ovoga, njihov odnos je bio trajno narušen, a nakon skandala u javnosti, muzičari nikad više nisu izgladili nesporazume.