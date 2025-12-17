Elena Kitić bila u trci za Gremi nagradu: Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić otkrila sve na mrežama

Pjevačica Elena Kitić je pratiocima na društvenim mrežama otkrila da je bila u trci za prestižnu muzičku nagradu

Izvor: Instagram/elenakitic

Ćerka Mileta Kitića i Marte Savić, Elena Kitić, otkrila je pratiocima na Instagramu tajnu koju je čuvala nekoliko mjeseci.

Ova tajna ima veze sa prestižnom muzičkom nagradom Gremi, odnosno činjenicom da je njen album bio uvršten u razmatranje u kategoriji "Best global music album".

Elena je na Instagramu napisala: "Za sam kraj godine konačno mogu da vam otkrijem informaciju koju smo do sada morali da čuvamo u javnosti", a potom i da je njen album "Deja Vu" bio razmatran u pomenutoj kategoriji.

Pogledajte:

Elena je ovu tajnu krila i nedavno, na koncertu svog oca Mileta Kitića u Zagrebu, kojem se u jednom trenutku pridružila na bini.

Pogledajte snimak s njenog nastupa: