Vesna Vukelić Vendi otkrila detalje drame sa izvršiteljima
Pjevačica Vesna Vukelić Vendi oglasila se nakon što su joj izvršitelji jutros pokucali na vrata stana zbog duga od 320.000 dinara. Sada je, u prvom oglašavanju iznela tvrdnju da iza svega stoji velika zavjera.
Vendi tvrdi da su njen potpis falsifikovali i da nije imala prava na žalbu.
"Iza toga se valja zavjera zla! To je velika zavjera. Iako sam osuđena na pravdi Boga, iako su moj potpis falsifikovali i tako napravili ovu priču, nisam imala prava na žalbu, a oni su mi slali izvršitelje. Iako sam čista ko suza, ja sam sve to platila. Falsifikovali su moj potpis, a ja nisam imala pravo na grafologa", poručila je ona.
"Falsifikovali mi potpis i godinama slali izvršitelje": Vendi se oglasila posle drame ispred stana na Banjici
"Godinama su mi slali izvršitelje i na kraju sam i to platila i sada, posle plaćanja, oni ponovo dolaze, a zna se po čijoj direktivi. Sve to samo da bi me blatili po novinama sa ovom izmišljenom pričom. Ovo se odvija po direktivi zla! I ranije, a i sada ta osoba se ne smiruje od pakosti", navela je.
Ovo nije prvi put da joj dolaze izvršitelji
Godine 2016. izvršitelji su takođe upali u stan Vendi zbog istog duga i tom prilikom je trebalo da joj oduzmu dva televizora, lap-top, dvije komode, veš mašinu i umjetničku sliku.