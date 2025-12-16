"Falsifikovali mi potpis i godinama slali izvršitelje": Vendi se oglasila posle drame ispred stana na Banjici

Vesna Vukelić Vendi otkrila detalje drame sa izvršiteljima

Izvor: Kurir TV

Pjevačica Vesna Vukelić Vendi oglasila se nakon što su joj izvršitelji jutros pokucali na vrata stana zbog duga od 320.000 dinara. Sada je, u prvom oglašavanju iznela tvrdnju da iza svega stoji velika zavjera.

Vendi tvrdi da su njen potpis falsifikovali i da nije imala prava na žalbu.

"Iza toga se valja zavjera zla! To je velika zavjera. Iako sam osuđena na pravdi Boga, iako su moj potpis falsifikovali i tako napravili ovu priču, nisam imala prava na žalbu, a oni su mi slali izvršitelje. Iako sam čista ko suza, ja sam sve to platila. Falsifikovali su moj potpis, a ja nisam imala pravo na grafologa", poručila je ona.

"Godinama su mi slali izvršitelje i na kraju sam i to platila i sada, posle plaćanja, oni ponovo dolaze, a zna se po čijoj direktivi. Sve to samo da bi me blatili po novinama sa ovom izmišljenom pričom. Ovo se odvija po direktivi zla! I ranije, a i sada ta osoba se ne smiruje od pakosti", navela je.

Ovo nije prvi put da joj dolaze izvršitelji

Godine 2016. izvršitelji su takođe upali u stan Vendi zbog istog duga i tom prilikom je trebalo da joj oduzmu dva televizora, lap-top, dvije komode, veš mašinu i umjetničku sliku.