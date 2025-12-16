Zbog ove tuče su izvršitelji došli kod Vesne Vukelić Vendi: Letjela jaja po pijaci, a onda je nasrnula na prodavačicu

Rijaliti zvijezda Vesna Vukelić prije više od 14 godina nasrnula je fizički na izvjesnu Draganu Blagojević

Vesna Vukelić Vendi nije isplatila izvjesnoj Dragani Blagojević 300.000 dinara zbog fizičkog napada i gađanja jajima na pijaci, pa su izvršitelji i danas došli ispred pjevačicinog stana kako bi zaplijenili njene stvari u toj vrijednosti koje su popisali nekoliko mjeseci ranije.

Rijaliti zvijezda Vesna Vukelić prije više od 14 godina nasrnula je fizički na izvjesnu Draganu Blagojević.

Letjela su jaja, cijela tuča je i snimljena, a u galeriji ispod možete vidjeti kako je izgledala čuvena tuča i gađanje jajima.

Danas, se zbog ovog incidenta ispred stana pjevačice odvijala prava drama.

Izvršitelji, zajedno sa policijom, stigli su ispred stana pjevačice Vesne Vukelić Vendi kako bi izvršili zaplijenu imovine jer pjevačica nije isplatila sudsku kaznu od 320.000 dinara, plus kamatu, ženi s kojom se tukla na pijaci prije 14 godina.

Izvršitelje je u stan na Banjici pustio Vendin nevjenčani suprug Branimir Banjac. On kaže da je u pitanju nesporazum i da im je advokat prije 4 mjeseca rekao da je sve izmireno, ali oni tvrde da je dio duga izmiren, a da je dio ostao.

Banjac kaže da je sve plaćeno na advokatovu inicijativu, a da je Vukelićeva jedva na to pristala. On je izvršiteljima rekao da ne zna o čemu se radi, dok oni tvrde da oni imaju drugačije instrukcije advokata Đorđevića.

Vendi nije tu, partner kaže da nije bilo potrebe da njih toliko dolazi i da oni imaju sve dokaze i priznanice i da se tu nešto ne slaže i da su sve dogovorili i da je sve riješeno.

Traži od njih da ponovo dođu sa advokatima. Kaže da ih je pustio kao ljude u kuću i da je nesporazum i da zovu neke Đorđevića i Pašića. Predlog je da se odloženje izvrši jer im advokat nije tu i da oni sjednu i porazgovaraju.

Banjac nije dozvolio da popišu stvari, kaže da ima prava na to. Izvršitelji su napravili zapisnik, a nakon što su porazgovarali sa jednim od advokata, oni su napustili stan.