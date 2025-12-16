Za 11 mjeseci dobio 10 nagrada: Željko Mitrović podijelio otkaze, a njemu uživo dao dvije koverte (Video)

Željko Mitrović posle otkaza počeo da dijeli nagrade.

Izvor: IG zeljkomitrovic/Pink

Vlasnik RTV Pink, Željko Mitrović poslednjih nedelja je šokirao javnost zbog odluke da podijeli otkaze u svojoj kompaniji, a prvo je počeo od teatra Odeon.

On se zatim oglašavao, pa i nastavio da dijeli otkaze, a sada se opet oglasio. Ovog puta, Mitrović se oglasio zbog bonusa koje dijeli, a jedan zaposleni je od 11 mjeseci, dobio čak 10 nagrada.

Željko je opet pomenuo otkaze, ovog puta u šali.

"Mnogo me nervira ovaj Lemax, a vjerovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima mjeseca! Nije normalno da od 11 mjeseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu", napisao je Željko Mitrović na mrežama, a potom objavio i video.

Mitrović mu je dodijelio i dvije koverte, a komisiju koja dodjeljuje ovo je upozorio i javno.

"Držim koverte, ali ne znam ko me više nervira, da li komisija koja dodjeljuje ove nagrade za mim mjeseca, ili Lemax koji, em me drnda, em moram da mu uručujem nagradu. Čak je osvojio koliko ja razumijem od 11 mjeseci koji su prošli, 10 čak. Što je neki problem, ili sa mnom, ili sa Lemaxom ili sa komisijom, svakako ću utvrditi, ali svejedno protokolarno moram da čestitam".

Pogledajte: