Predstava 'Pogledaj dom svoj anđele' najavljena kao povratnički projekat.

Izvor: Printscreen/YouTube

Teatar Odeon je ponovo počeo sa radom nakon što je nedavno vlasnik "Pinka" Željko Mitrović podijelio otkaze. On je nedavno angažovao i nove direktore.

Na zvaničnoj stranici najavljeno je da je Teatar Odeon ponovo počeo sa radom, a najavljena je i prva predstava u novom sastavu.

"Vraćamo se našoj divnoj publici sa predstavom koju obožavate - "Pogledaj dom svoj anđele" po pjesmama Riblje Čorbe. Ovo je jedan od zadnjih projekata na kome je sarađivao veliki Bora Đorđević i u koji je vjerovao da će osvojiti vaša srca", piše u opisu videa kojim je najavljen povratak.

Pogledajte:

Uživo potpisivao ugovore

Željko Mitrović je prije nekoliko dana, u Dnevniku, potpisivao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpisao Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević, koji je ranije bio direktor Odeon teatra.

Vidi opis Teatar Odeon počinje sa radom: Željko Mitrović podijelio otkaze, na mrežama osvanula poruka koju niko nije očekivao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 10 10 / 10

Glumac je dobio funkciju direktora produkcije "Apolon".

Sa druge strane, suprug Nataše Pavlović, voditeljke emisije "Praktična žena", takođe se našao u timu ljudi na televiziji Pink. Predrag Pavlović Baki će obavljaće funkciju direktora produkcije i operacija cijelog Pink sistema, svih televizija.

"Znanje koje imamo Željko i ja, strast koju dijelimo prema produkciji, televiziji.... Iskreno očekujem da budemo prvi u ovom dijelu Evrope... Na tome ćemo da radimo u narednim godinama", rekao je Baki prilikom potpisivanja.

(Blic, MONDO)