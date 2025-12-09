Predstava 'Pogledaj dom svoj anđele' najavljena kao povratnički projekat.
Teatar Odeon je ponovo počeo sa radom nakon što je nedavno vlasnik "Pinka" Željko Mitrović podijelio otkaze. On je nedavno angažovao i nove direktore.
Na zvaničnoj stranici najavljeno je da je Teatar Odeon ponovo počeo sa radom, a najavljena je i prva predstava u novom sastavu.
"Vraćamo se našoj divnoj publici sa predstavom koju obožavate - "Pogledaj dom svoj anđele" po pjesmama Riblje Čorbe. Ovo je jedan od zadnjih projekata na kome je sarađivao veliki Bora Đorđević i u koji je vjerovao da će osvojiti vaša srca", piše u opisu videa kojim je najavljen povratak.
Uživo potpisivao ugovore
Željko Mitrović je prije nekoliko dana, u Dnevniku, potpisivao ugovore sa novim direktorima, a među prvima je potpisao Marko Jovičić, kum Mirke Vasiljević, koji je ranije bio direktor Odeon teatra.
Teatar Odeon počinje sa radom: Željko Mitrović podijelio otkaze, na mrežama osvanula poruka koju niko nije očekivao
Glumac je dobio funkciju direktora produkcije "Apolon".
Sa druge strane, suprug Nataše Pavlović, voditeljke emisije "Praktična žena", takođe se našao u timu ljudi na televiziji Pink. Predrag Pavlović Baki će obavljaće funkciju direktora produkcije i operacija cijelog Pink sistema, svih televizija.
"Znanje koje imamo Željko i ja, strast koju dijelimo prema produkciji, televiziji.... Iskreno očekujem da budemo prvi u ovom dijelu Evrope... Na tome ćemo da radimo u narednim godinama", rekao je Baki prilikom potpisivanja.
(Blic, MONDO)