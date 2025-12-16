"Mama prima terapiju na onkologiji, a ja sjedim pored nje i radim": Sanja Marinković o najtežem periodu

Voditeljka Sanja Marinković otkrila je bolne detalje vezane za bolest majke

Voditeljka Sanja Marinković govorila je o najtežem periodu i trenucima kada je njena majka bolovala od opake bolesti.

Sanja je prije godinu dana izgubila majku za koju je bila jako vezana, a sada se prisjetila trenutaka kada je pored nje bila u bolnici.

"Mama mi leži na onkologiji u bolnici, spava. Prima terapiju, ja sjedim na terasi i radim. U bolničkoj sobi, u apartmanu", rekla je Sanja koja se prisjetila i perioda kada je i sama imala zdravstvene probleme.

"Negdje oko 3 noću me budi neka nenormalna bol u glavi. Ja ustajem, od količine umora padam u nesvijest. Avion mi je u 6 ujutru, lupim glavom u lavabo. Kako sam pala u nesvijest blokiram vrata od kupatila tako da moj dečko nije mogao da otvori ta vrata", ispričala je Sanja u emisiji "Iz profila".