logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mama prima terapiju na onkologiji, a ja sjedim pored nje i radim": Sanja Marinković o najtežem periodu

"Mama prima terapiju na onkologiji, a ja sjedim pored nje i radim": Sanja Marinković o najtežem periodu

Autor Dragana Tomašević
0

Voditeljka Sanja Marinković otkrila je bolne detalje vezane za bolest majke

Sanja Marinković o najtežem periodu Izvor: Youtube printscreen/ Kurir

Voditeljka Sanja Marinković govorila je o najtežem periodu i trenucima kada je njena majka bolovala od opake bolesti.

Sanja je prije godinu dana izgubila majku za koju je bila jako vezana, a sada se prisjetila trenutaka kada je pored nje bila u bolnici.

"Mama mi leži na onkologiji u bolnici, spava. Prima terapiju, ja sjedim na terasi i radim. U bolničkoj sobi, u apartmanu", rekla je Sanja koja se prisjetila i perioda kada je i sama imala zdravstvene probleme.

"Negdje oko 3 noću me budi neka nenormalna bol u glavi. Ja ustajem, od količine umora padam u nesvijest. Avion mi je u 6 ujutru, lupim glavom u lavabo. Kako sam pala u nesvijest blokiram vrata od kupatila tako da moj dečko nije mogao da otvori ta vrata", ispričala je Sanja u emisiji "Iz profila".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

sanja marinković mama onkologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ