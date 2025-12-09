Dok Mitrović deli otkaze Sanja Marinković prvi put o Teatru Odeon: Progovorila o pozorištu koje je Željko raspustio

Sanja Marinković govorila je o Teatru Odeon, dok direktor Pink televizije deli otkaze.

Vlasnik Pinka, Željko Mitrović nedavno je doneo odluku raspusti ceo tim Teatra Odeon i zatvori ga ne neko vreme. Dao je otkaz velikom broju zaposlenih koji su učestvovali u ovom projektu.

Glavno pitanje bilo je šta će biti sa Sanjom Marinković, odnosno da li će ostati deo tima, pošto je ona bila zadužena za odnose s javnošću.

Poznato je da je Sanja Marinković lojalna radnica i da je na Pinku godinama, gde pored brojnih obaveza vodi i autorsku emisiju "Magazin In", a čini se da je jedna od retkih koja je posao u Teatru Odeon zadržala.

Željko Mitrović saopštio je da produkciju igranih dela na kratko zaustavlja, a od 2026. godine kreće sa novim projektima. Čini se da se već uveliko radi na njima, a Sanja Marinković uslikala je prostorije Odeona i poručila:

"Teatar Odeon, drugačije iskustvo za one koji vole umetnost", napisala je Sanja Marinković uz fotografiju pozornice Odeona, što su mnogi protumačili kao poruku da je i dalje tu, uz Željka i da nije među ekipom koja je dobila otkaze.

"Ne smem da pričam o tome"

Podsetimo, Željko Mitrović zatvorio je Teatar Odeon, jedan od svojih poslednjih projekata i dao otkaz na desetine zaposlenih. Tim povodom pitali su Sanju Marinković koja je bila zaposlena u PR sektoru.

Sanja Marinković istakla je da ne sme da daje izjave povodom gašenja Odeona, ali kako je rekla, Željko Mitrović će uskoro u javnost izaći sa novim saopštenjem.

"Ako me zovete u vezi Odeona, mi ne smemo tim povodom da se oglašavamo dok Željko ne izda saopštenje. On će uskoro da se oglasi i sve će saopštiti ne brinite. Vrlo rado bih dala izjavu, ali sada sve mora da ide preko Pink Media Grupe i mi ne smemo mimo toga", poručila je Sanja Marinković.

