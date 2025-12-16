logo
Gabrijela Pejčev o sukobu Aleksandre Bursać i Andreane Čekić: Prvi put pogovorila o skandalu zbog dueta

Autori Jelena Sitarica Autori Ana Živančević
Gabrijela Pejčev pojavila se na proslavi rođenja ćerkice koleginice i prijateljice Aleksandre Bursać

Gabrijela Pejčev o sukobu Aleksandre Bursać i Andreane Čekić Izvor: Instagram printscreen/ gabrijelaofficial

Gabrijela Pejčev jedna je od prvih gošći na proslavi rođenja ćerkice Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića koja je organizovana u jednom beogradskom restoranu, a pred okupljenim novinarima osvrnula se i na skandal koji je svojevremeno tresao estradu kada su se Aleksandra i Andreana Čekić javno posvađale zbog pjesme.

Gabrijela je jedna od rijetkih koja je stala na stranu Bursaćeve: 

"Ja konkretno u toj situaciji nisam vidjela krivca u Aleksandri, mislim, djevojka je dobila ponudu da snimi pjesmu i ne znam tačan rasplet situacije. Ispratila sam da je bilo napada, ali ne mislim da je Aleksandra bila išta kriva".

Poslušajte šta je ispričala Pejčev:

Gabrijela o sukobu Aleksandre Bursać i Andreane Čekić: Pevačica o skandalu oko dueta
Izvor: MONDO/Ana Živančević
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Podsjetimo, Andreana Čekić svojevremeno je zamjerila Aleksandri Bursać što je prepjevala njenu pjesmu "Cipele" koju je prvobitno snimila sa Emirom Đulovićem.

- Dogodilo se to da je Andreana sa svog jutjub kanala sklonila pjesmu "Cipele". Ja sam dala glas za tu pjesmu koja je postojala i koja je bila mega hit. Ja sam pozajmila glas za tu pjesmu, nisam mogla da je unovčim i da se pravim kao da je sad to moja pjesma. Ljudski sam osjetila potrebu da pomognem Emiru koji je izgubio pjesmu. On je platio i prava i pjesmu i spot, a zbog nekih njihovih privatnih razloga, Andreana je sklonila tu pjesmu. Mogu slobodno da kažem javno da je Andreana kriva, jer je ona ugrozila dečka. Ona je u ovoj priči pošteđena, a ja sam okarakterisana kao loš čovjek - ispričala je tada Aleksandra.

- Katarina Grujić i Tamara Milutinović, a to sve nije bilo samo preko novina, već i preko nekih mojih prijatelja koji su mi to prenijeli, naravno. Ja sam bila džak koji su oni zakucavali jedno godinu dana. Ja sam ćutala, ali mi uopšte nije bilo lako, zaključila je tada Aleksandra.

Gabrijela Pejčev aleksandra bursać proslava rođenja

