"Ne bih bila sa muškarcem koji zarađuje 1.500 €": Pjevačica bila ljubavnica, sad zgranula izjavom

Gabrijela Pejčev gostovala je u jednoj emisiji, a za tu priliku snimala se u svedenoj odjevnoj kombinaciji zakopčana do grla.

Pjevačica Gabrijela Pejčev nedavno je zgranula mnoge svojom izjavom da ne bi nikada bila u vezi sa muškarcem koji zarađuje 1.500 eura mjesečno, a sada se snimala u smjernom izdanju i sve objavila na mrežama.

Gabrijela je gostovala u jednoj emisiji, a za tu priliku snimala se u svedenoj odevnoj kombinaciji zakopčana do grla. Na sebi je imala bijelu košulju i bež sako, kao i blagi osmijeh na licu.

"Neću da se foliram"

Podsjetimo, pjevačica je nedavno istakla da nikada ne bi bila u vezi sa muškarcem koji zarađuje 1500 eura mjesečno, jer kako kaže, smatra da takav odnos ne bi opstao, s obzirom na to da ona od nastupa zarađuje mnogo više.

"Muškarci se lijepe za nas pjevačice, radimo, zarađujemo, pa nemaju puno obaveza prema nama, što se tog finansijskog dijela tiče. Ali, ja zaista nisam osoba koja bih nekog izdržavala, ne želim da se foliram, pa da kažem da bih bila sa nekim ko zarađuje 1500 eura mjesečno. Takav odnos ne bi opstao, ne samo zbog mene i mojih nekih kriterijuma, nego i zbog njega, on se nikad neće osjećati dovoljno jako da taj odnos opstane", rekla je Gabrijela Pejčev.

Bila sa oženjenim pjevačem

Inače, pjevačica je bila u vezi sa oženjenim pjevačem. Pjevač Semir Džanković prije nekoliko godina prevario je suprugu Sanelu sa koleginicom Gabrijelom, i to javno priznao. Semir se našao u centru skandala 2015. godine kada je učestvovao u rijaliti programu "Farma" gdje je bila i njegova tadašnja ljubavnica - Gabrijela.

Gabrijela je jednom prilikom javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu.

"To je jedna od situacija gdje sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povrijeđen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim da njegovu suprugu, Sanelu", rekla je Gabrijela, koja je priznala da je Semira voljela:

"Voljela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nisam razmišljala ni o kome osim o sebi. Bila sam jako sebična", priznala je.

