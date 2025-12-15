Oglasio se Tramp nakon održanog sastanka u Berlinu.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Berlinu u Njemačkoj je završen sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i telefonom se u samit u Berlinu uključio američki predsjednik Donald Tramp, prenosi "Skaj Njuz". Nakon što je informisan o detaljima sastanka na kom je ugovoreno da Ukrajina mora da preda Donbas da bi dobila bezbjednosne garancije i brzi ulazak u Evropsku uniju, američki predsjednik vjeruje da je kraj rata u Ukrajini veoma blizu.

"Mislim da smo kraju rata bliži neko ikad. Imali smo dobar razgovor sa evropskim liderima o ratu Rusije i Ukrajine.

Stvari idu u dobrom smeru, mada to govorimo već veoma dugo. Imamo veliku podršku od evropskih lidera, i oni žele okončanje rata.

U ovom trenutku, Rusija želi kraj sukoba. Problem je što svi oni žele da se završi, a onda odjednom ipak ne žele.

Moramo da ih dovedemo na istu stranu, mislim da to uspijeva... Veoma dobar razgovor je bio", izjavio je Tramp.

Trump — on Russia’s war against Ukraine:



Russia wants to get it ended, problem is: they will want to get it ended and then all of a sudden they won't.



And Ukraine will want to get it ended and all of a sudden they won'tpic.twitter.com/YHT6BGsLfb — NEXTA (@nexta_tv)December 15, 2025

Pogledajte fotografije sa sastanka u Berlinu

Vidi opis "Kraj rata je bliži nego ikad": Rusija i Ukrajina na korak od primirja, oglasio se i Tramp Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: REMKO DE WAAL / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Lisi Niesner / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Markus Schreiber / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, danas su u Berlinu bili brojni evropski lideri na sastanku sa Zelenskim i predstavnicima američke delegacije, Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom. Rusija je, prema poslednjim informacijama, spremna da dozvoli Ukrajini da postane član Evropske unije, dok su Sjedinjene Američke Države spremne da pruže Ukrajini određene bezbjednosne garancije, ali ako Ukrajina preda Donbas Rusiji.