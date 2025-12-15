Monteput i firma „Građevinarstvo i savjetovanje“ iz Podgorice potpisali su ugovor o izvođenju radova u tunelu Sozina, vrijedan 2.411.034 eura, navodi se u saopštenju Monteputa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je pojašnjeno, radovi će obuhvatiti sanaciju pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge.

“Planirani su radovi na injektiranju vlažnih i suvih pukotina, reprofilacija sekundarne tunelske obloge i reprofilacija dilatacija, kao i radovi na premazu sekundarne tunelske obloge. Sve faze prate tekuća ispitivanja koja se odnose na navedene radove, radi kontrole kvaliteta i provjere tehničke ispravnosti izvedenih zahvata”, dodaju u saopštenju, javlja CdM.

Ugovor je potpisan 24. novembra ove godine od kada se računa rok za izvođenje radova od 550 dana.

“Radovi će se izvoditi u noćnim terminima, u periodu od 22 časa do 6 časova ujutro. Od 15. juna 2026. do 15. septembra 2026. godine radovi će biti obustavljeni zbog turističke sezone i pojačanog saobraćaja ka primorju”, saopštili su iz Monteputa.

Monteput će tokom realizacije projekta obezbijediti pojačan stručni nadzor i koordinaciju svih učesnika, kako bi se radovi izvodili u skladu sa važećim tehničkim standardima za tunelske objekte.

“Javnost i korisnici tunela biće blagovremeno informisani o eventualnim privremenim izmjenama režima saobraćaja, uz apel vozačima da poštuju postavljenu signalizaciju i ograničenja u zoni radova. Cilj rekonstrukcije je očuvanje stabilnosti tunelske konstrukcije i dugoročno unapređenje bezbjednosti i kvaliteta saobraćaja kroz tunel Sozina”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je u posljednje tri godine Monteput uložio više od 3,36 miliona eura u modernizaciju i održavanje sistema u tunelima Sozina i Raš i pristupnim saobraćajnicama.

“Radovi su uključivali mjestimičnu obnovu kolovoza i prvu fazu obnove sekundarne tunelske obloge, zamjenu habajućeg sloja asfalta na otvorenoj trasi i mostovima, zamjenu dilatacionih spojnica na mostovima, nadogradnju adaptivne rasvjete u tunelima, video-nadzora na otvorenoj trasi, dodatno osiguranje kosina u zasjecima, kao i unapređenje sistema pasivne bezbjednosti”, zaključuju iz Monteputa.