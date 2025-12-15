Djevojčica Marina izbodena nožem u školi u Atini.

Izvor: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

Djevojčica Marina (14), učenica osnovne škole u Atini u Grčkoj, izbodena je nožem, piše "EKatimerini". Prema pisanju grčkog lista, napala ju je druga djevojčica.

Incident se dogodio u zgradi u kojoj u smještene 15. i 60. atinska srednja škola. Prema nezvaničnim informacijama, učenica je, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, izvadila nož dužine 21cm sa sječivom od devet centimetara i napala Marinu.

Žrtva napada ima povrede ruke i stomaka. Prema riječima svjedoka, povređena učenica je u kancelariju direktora ušla sva krvava.

14-year-old injured in stabbing at Athens high schoolhttps://t.co/b5tjVnZZs2pic.twitter.com/asA4JgCaYs — Kathimerini English Edition (@ekathimerini)December 15, 2025

Hitno je nakon napada prevezena u Dječju bolnicu. Ljekari su joj zašili dvije rane na ruci, dok su povrede na stomaku površinske.

Policija je privela osumnjičenu učenicu u Podupravu bezbijednosti Atine. Okolnosti i motivi napada se i dalje ispituju.

"Dijete јe utrčalo i reklo mi da јe nova djevoјčica izbola Marinu. Kada sam se popela, na stepenicama јe već bilo krvi. U kancelariјi sam vidjela djevoјčicu prekrivenu krvlju, po rukama i stomaku", ispričala je čistačica škole, očevidac sukoba.

