Zgodni učitelj postao Internet senzacija: Dobio poruku od slavne cice, sad ga žene masovno proganjaju (Video)

Džejkob Majers je učitelj koji je zbog poruke slavne Kardašijanke postao viralan na društvenim mrežama
Celi svet je poludeo za Džejkobom Majersom, zgodnim učiteljem koji je postao Internet senzacija nakon što je na svom Instagramu objavio kratak video u kojem govori o sebi.
Ovaj nastavnik biologije je iz Kalifornije, ima master, poreklom je Italijan, bavio se atletikom na koledžu... i muva ga Kloi Kardašijan.
Nakon što je u videu ispričao sve o sebi i otkrio da se nada da će jednog dana sresti ženu koja će ga pitati "kakav ti je bio dan", slavna Kardašijanka mu je poslala poruku "kakav ti je bio dan?".
Džejkob se ubrzo oglasio videom u kojem stidljivo pita Kloi kako je njoj, i za kratko vreme zaradiopreko 3,5 miliona pregleda:
