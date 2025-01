Brat spavao sa njom i mužem, sad zavela bivšeg zeta? Svi se pitaju šta se dešava sa Kloi Kardašijan i Skotom

Ono što se dešavalo u Kloinoj kući zdrav razum ne može da pojmi.

Izvor: YouTube/Hollywood life

O porodici Kardašijan oduvek su kružile neverovatne glasine, ali, oni su se retko oglašavali i bilo šta demantovali. Čak se može reći da im je medijska pažnja povećavala cenu, te su brže bolje sve unovčili kroz nove emisije i proizvode koje je svako od njih ponaosob plasirao.

Nisu demantovali ni informaciju da je Kloi Kardašijan (40) "spavala" sa rođenim bratom, Robom Kardašijanom (37), kako piše People.

Izvor: YouTube - printscreen

Dok je još bila u braku s košarkašem Lamarom Odomom, rijaliti šou "U korak sa Kardašijanima" je prikazivao sve detalje njenog bračnog života. Svima je bilo jezivo kada je u kuću dovela brata Roba, koji je kako navode strani mediji spavao s njom i Lamarom u bračnom krevetu. Kasnije se otkrilo da je Lamar bio zavisnik od droga, a Rob u depresiji.

Kloi je podupirala ovo "ludilo" u kući, kako je to javnost nazivala. Tek kada ju je suprug prevario i to se pročulo, potpuno se promenila. Isterala je brata iz kuće, pokrenula svoju liniju opreme za vežbanje, i počela da živi život onako kako ona to želi. Ako je suditi prema pisanju stranih medija, i dalje nije pronašla životnog partnera, iako je sa košarkašem Tristanom Tompsonom dobila dvoje dece, ni ova veza nije prošla slavno.

Izvor: Twitter/@WorldLatinHoney/YouTube/Keeping Up With The Kardashians

Kloi je u svom podkastu "Khloe in Wonder Land" nedavno ugostila bivšeg partnera Kortni Kardašijan -Skota Disika. On je sa najstarijom članicom klana Kardašijan-Džener dobio troje dece. Nikad nije bila tajna da se Kloi i Skot odlično slažu, praktički su bili nerazdvojni, a onda se pročulo i da su se spetljali. Čini se da su napokon odlučili da progovore o toj temi.

Kloi Kardašijan i Skot Disik pričaju o vezi u podkastu Izvor: Youtube / Khloe Kardashian

"Luda stvar je da bismo se uništili da smo stvarno zajedno. Ali, za dve nedelje bi sve opet bilo po starom. To je psihotično", poručio je Skot.

"Momadžerka" Kris Džener primetila da među njima sevaju varnice

Mama slavnih sestara, Kris Džener, pre skoro dve godine je izjavila da Skot gaji osećanja prema Kloi.

"Skot je zaljubljen u Kloi", šokirala je sve zapažanjem, pa se brzo ispravila, "ali to je kao zaljubljenost brata u sestru, gleda te i divi ti se", rekla je Kris, a Kloi ju je prekinula i pojasnila, te još više zbunila sve:

Izvor: Profimedia

"To nije tako. Ne postoji takva ljubav između brata i sestre, osim ako ne živite u državi gde je incest dozvoljen, ali mi ne živimo u takvoj zemlji."

U prilog tome, ostaće upamćena i njihova scena dok se zajedno kupaju u kadi okruženi upaljenim svećama u pomenutom rijalitiju, gde se očigledno vidi da među njima postoji "hemija". Prisetimo se: